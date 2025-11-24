Demolieron más de 30 casas e inmuebles donde se vendían drogas en 6 municipios de Antioquia

La Gobernación de Antioquia demolió 33 casas y sitios de expendio de droga en 6 municipios del departamento. El último procedimiento se hizo en Amalfi donde derribaron 2 viviendas usadas para la venta de estupefacientes.

Una de las estrategias de la Gobernación de Antioquia para combatir la criminalidad y la delincuencia ha sido identificar y luego demoler algunas viviendas que se han convertido en focos de inseguridad en el departamento, por ello las autoridades llegaron hasta Amalfi para derribar dos inmuebles usados para cometer diversos delitos.

La información que entregó la Gobernación indica que las estructuras estaban ubicadas en la vereda La Víbora y que eran usadas para la venta y consumo de estupefacientes y como dormitorio de los habitantes en situación de calle. Además, los lugares se habrían convertido en punto de encuentro para encuentros sexuales de la población en el Nordeste antioqueño.

El director operativo de la Secretaría de Seguridad de Antioquia, José Lesmes, aseguró que el procedimiento busca prevenir delitos en el municipio y que por ello también se hicieron labores de limpieza y adecuación del terreno.



"Estos inmuebles, en años anteriores, se habían empleado como vivienda modelo para un proyecto en construcción que jamás se materializó. Posterior a ello, fueron abandonados y desafortunadamente personas inescrupulosas los emplearon para la venta y consumo de sustancias psicoactivas", indicó Lesmes.

Demuelen casa de vicio en Antioquia. Foto: Gobernación de Antioquia.

Las autoridades departamentales explicaron que lo que se viene con estos espacios es que serán aprovechados para un proyecto de vivienda que beneficiará a decenas de personas en esta zona rural de Amalfi en donde la comunidad ya había reportado su malestar por la inseguridad en el lugar donde estaban los dos inmuebles.

A la fecha, la Gobernación de Antioquia ha demolido 33 inmuebles distribuidos en: Amagá (18), Sonsón (6), Copacabana (4), Yarumal (2), Amalfi (2) y Cocorná (1). Se espera que las próximas intervenciones se hagan en Abejorral, Yarumal, Rionegro y Guarne.