En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cartel de los Soles
Infiltración de desidencias Farc
Vuelos hacia Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Demolieron más de 30 casas e inmuebles donde se vendían drogas en 6 municipios de Antioquia

Demolieron más de 30 casas e inmuebles donde se vendían drogas en 6 municipios de Antioquia

En Amalfi la comunidad ya había reportado su malestar por la inseguridad en el lugar donde estaban los dos inmuebles.

Publicidad

Publicidad

Publicidad