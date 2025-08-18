Denuncian amenazas contra senador Esteban Quintero y el alcalde de Rionegro en redes sociales

En un video que registra un homenaje a Miguel Uribe Turbay en el Oriente antioqueño, el alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, y el senador antioqueño por el Centro Democrático Esteban Quintero, fueron blanco de amenazas de muerte a través de comentarios, por lo que ambos políticos mostraron preocupación y rechazaron lo sucedido en medio de la creciente situación de orden público que se registra en el país.

Y es que en los comentarios se lee: "¿A este cuándo le van a hacer un atentado también?”; “cuánto valdrá para que hagamos vaca y paguemos por eso”; “quizás sea el próximo mártir”.

Por ello, el senador le pidió a la Fiscalía investigar quién está detrás de las intimidaciones, pero también manifestó que aunque sean comentarios en las redes sociales no se deben subestimar.

"Es muy lamentable que en medio de un dolor nacional, como el asesinato de nuestro amigo Miguel, haya personas que desde las trincheras de las redes sociales clamen porque otros pierdan la vida de una manera violenta. Yo le hago un llamado, no solo al presidente Gustavo Petro, sino a todos los integrantes del gobierno, para que entendamos la gravedad de este tipo de amenazas", aseguró Quintero.

Por su parte, el alcalde de Rionegro indicó que la violencia jamás será el camino para resolver las diferencias, a la par que confió en que las autoridades competentes adelantarán las investigaciones correspondientes para esclarecer el origen de estos hechos.

Siguen las denuncias de políticos antioqueños de que están recibiendo amenazas de muerte. El senador Esteban Quintero, y el alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, rechazaron las intimidaciones de las que fueron objeto en las últimas horas, a través de las redes sociales #VocesySonidos pic.twitter.com/siDff2wPCO — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) August 18, 2025

Las intimidaciones se conocen días después de que Blu Radio revelara, en primicia, que tanto el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, como los concejales Claudia Carrasquilla, Andrés Tobón y Andrés Gutiérrez serían blanco de un supuesto plan para atentar contra ellos, información que fue puesta en conocimiento de la Fiscalía y de la Unidad Nacional de Protección.