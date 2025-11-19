Deslizamiento de tierra tumbó un muro en una institución educativa de Guarne, Antioquia

El Oriente antioqueño no ha sido ajeno a las afectaciones por las fuertes precipitaciones de los últimos días en el departamento y por ello la Institución Educativa de Chaparral en el municipio de Guarne reportó graves daños en su infraestructura debido a un deslizamiento de tierra que dañó el muro de un salón.

El reporte entregado por la Alcaldía de Guarne deja en evidencia que el desprendimiento de tierra ocasionó el colapso de la pared de una de las aulas, hecho que dejó a los estudiantes afectados, mientras que las autoridades correspondientes realizan la remoción de la tierra que provocó que algunas zonas de la institución fueran cerradas de manera preventiva.

El alcalde de Guarne, Diego Grisales, destacó que una vez se conoció la emergencia se comenzaron las labores respectivas para poder sacar el material y empezar con la reparación del muro.

"Remover el material que cayó sobre una de estas aulas de la institución, lo cual se va a realizar con el Comité Municipal de Gestión del Riesgo, se va a remover de manera manual y también trayendo cierta maquinaria y volquetas para poder disponer el material donde corresponde", manifestó Grisales.



Por su parte, el mandatario local indicó que en la Institución Educativa de Chaparral se harán otras intervenciones con el fin de mejorar las condiciones de la infraestructura física y así poder evitar nuevas emergencias, teniendo en cuenta que el colegio está ubicado al lado de una zona montañosa.

Finalmente, las autoridades en Guarne esperan habilitar lo más pronto posible el aula damnificada, a la vez que expresaron que el receso escolar será el espacio pertinente para que se hagan las labores de mejoramiento y prevención dentro de la institución educativa.