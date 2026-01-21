Diputados de Antioquia rechazaron señalamientos del minsalud sobre corrupción en hospital de Itagüí

Las polémicas declaraciones de las últimas horas del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre la crisis financiera en el hospital San Rafael de Itagüí no solo han generado indignación en autoridades de gobierno y profesionales del gremio. Diputados también salpicados por las expresiones del ministro expresaron su indignación.

Y es que en lugar de bajar la marea, las nuevas expresiones de Jaramillo tratando de explicar la célebre expresión “los ricos también lloran” aumentó las desavenencias con buena parte de la clase política antioqueña.

El ministro indicó que la crisis que atraviesa el centro asistencial de Itagüí se debe en buena parte a la corrupción de la que harían parte incluso diputados, a pesar de Antioquia ser uno de los departamentos con mayor potencial financiero para el cuidado de instituciones públicas como el San Rafael.

"Los hospitales de antioqueños, que son muchos hospitales, se le entregaron una política. Todo mundo sabe en Antioquia que ese hospital lo más han etiquetado, sea, ha habido mala administración, ha habido corrección. Y resulta que Antioquia, supuestamente, es uno de los departamentos más ricos", dijo.



Ante estas palabras, diputados como Jorge Correa y Mateo Escobar indicaron que el ministro debería renunciar y calificaron como inaceptable que se intente desviar la atención sobre el origen de la crisis del sistema de salud señalando a los territorios cuando son las demoras en el giro de recursos por parte del Gobierno nacional los que han generado las actuales dificultades.

"No nos acuse de sus malas acciones, no nos acuse de todo ese tema que están generando desde Bogotá, que lo único que está generando son pérdidas de vidas en todo el país. Nuestro departamento se respeta y lo defenderemos. Usted es una persona no grata en este territorio. Si algo identificaba este gobierno es el cinismo y pues hombre, nos toca aguantar lo que más podamos", indicó.

Los corporados reiteraron que su compromiso es con el control político y en varias oportunidades el aspecto financiero del sistema de salud se ha debatido en la plenaria de la corporación, especialmente haciendo seguimiento a la situación de la EPS mixta Savia Salud.

Luego de casi tres años de intervención del Gobierno nacional a esta entidad, autoridades aseguran que deudas con la red pública de Antioquia han incrementado obligando en muchos municipios a la suspensión o cierre de servicios y al recorte de personal.