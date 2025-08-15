Disidencias Farc niega plan para atentar contra Fico y concejales: UNP no puede reforzar esquemas

Disidencias de las Farc desmienten denuncias acerca de un plan que estarían encabezando para atentar contra el alcalde Federico Gutiérrez y concejales de la ciudad de Medellín. Aseguraron que se trata de versiones que buscan sembrar miedo y confusión.



Sobre las denuncias

A menos de una semana de haberse conocido denuncias sobre un supuesto plan liderado por parte de las disidencias de las Farc para atentar contra el alcalde Federico Gutiérrez y concejales de Medellín como Claudia Carrasquilla y Andrés Tobón, el grupo armado salió al paso de estas afirmaciones.

A través de un comunicado, el frente 36, con injerencia en subregiones como el Norte, Nordeste y Bajo Cauca de Antioquia, descartó que tuvieran esas intenciones y que versiones que los vinculan con esta situación, donde habría de por medio ocho millones de dólares, “forman parte de una estrategia cobarde de estigmatización y persecución política”.

Esto había asegurado, en su momento, la concejal Carrasquilla frente a los rumores del atentado que se habrían generado por una fuente de alta credibilidad desde la cárcel de Cómbita en Boyacá.

“He recibido información por parte del alcalde de la ciudad de Medellín y su secretario de seguridad me informaron que yo me encontraba dentro de la lista que venimos siendo objetivo militar por parte del Frente 33 de las Farc”, dijo la concejal del Centro Democrático.

Sobre este hecho, por el cual lo involucrados solicitaron medidas urgentes a la fuerza pública y la Unidad Nacional de Protección, el director de este entidad, Augusto Rodríguez, se refirió en las últimas horas destacando que no están en capacidad reforzar estos esquemas y que de por sí el alcalde ya cuenta con uno muy robusto, principalmente por la Policía Nacional.

“Este mandatario ha mantenido una actitud poco civilizada. El municipio de Medellín tiene conocimiento que tiene un número de vehículos blindados. Sin embargo, la Unidad Nacional de Protección le ha suministrado unos, pero tiene un esquema bastante grande en lo que tiene que ver con la Policía Nacional”, insistió.

En su mensaje, las disidencias también manifestaron que “no promovemos amenazas, no ejecutamos acciones que pongan en riesgo la vida de nadie” y se desmarcaron también de la posible participación en este plan de estructuras cercanas a la denominada ‘Oficina’ sobre las cuales referenciaron que “buscan equiparar la lucha política revolucionaria con estructuras mafiosas al servicio de las élites económicas y políticas que han saqueado y oprimido al pueblo durante décadas”.