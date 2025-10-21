Dos capturados tras secuestrar a una persona y disparar contra una van con pasajeros en Ituango

Lo que comenzó como un viaje turístico al embalse de Hidroituango terminó como toda una película de terror para un grupo de adultos mayores en el municipio de Ituango.

Tras iniciar el recorrido, la van en la que se transportaban recibió un impacto de bala en el parabrisas, lo que generó temor en los pasajeros, que por fortuna no resultaron lesionados y entre los cuales se encontraba la coordinadora del colegio Pedro Nel Ospina, ubicado en esa localidad del Norte de Antioquia.

Pero lo peor vino después cuando un vehículo particular de color rojo les impidió continuar su camino, luego de él descendió un hombre que los amedrentó con un revolver y también les exigió identificarse.

De acuerdo con las autoridades, fueron unidades de la estación de Ituango fueron alertadas por parte de la comunidad de que dos hombres que se encontraban en las afueras del municipio y que habían realizado un disparo contra un vehículo, pero además investigan inversiones de que allí era transportado un hombre en contra de su voluntad.



Policía Antioquia

"Estamos en verificación de una tercera persona que se encontraba en este vehículo, quien argumenta que estaba siendo transportado en contra de su voluntad. Y gracias a este plan, pues se logra también inmovilizar el vehículo. A los sujetos se les incauta un revólver calibre treinta y dos, marca Smith and Wesson, y cartuchos para el mismo", indicó sobre este caso el coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia.

Según destacaron autoridades regionales, gracias a la rápida coordinación entre la Policía Nacional y la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, se activó un plan de reacción e interceptación que permitió ubicar metros más adelante a un vehículo de color rojo en el que se movilizaban los presuntos responsables, dos hombres de 32 y 25 años de edad.

Durante el procedimiento, se incautó un revólver calibre 32 marca Smith & Wesson, con un cartucho percutido, el cual fue dejado a disposición de la autoridad competente junto con los capturados.