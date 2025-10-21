En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Crisis diplomática con EEUU
Álvaro Uribe
Andrés Carne de Res
Amazon

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Dos capturados tras secuestrar a una persona y disparar contra una van con pasajeros en Ituango

Dos capturados tras secuestrar a una persona y disparar contra una van con pasajeros en Ituango

Las autoridades lograron la captura de los involucrados tras chocar en la huida; siguen tras la pista de una tercera persona que estaría involucrada en los hechos.

Capturados en Ituango, Antioquia
Cuarta Brigada del Ejército-
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 21 de oct, 2025

Lo que comenzó como un viaje turístico al embalse de Hidroituango terminó como toda una película de terror para un grupo de adultos mayores en el municipio de Ituango.

Tras iniciar el recorrido, la van en la que se transportaban recibió un impacto de bala en el parabrisas, lo que generó temor en los pasajeros, que por fortuna no resultaron lesionados y entre los cuales se encontraba la coordinadora del colegio Pedro Nel Ospina, ubicado en esa localidad del Norte de Antioquia.

Pero lo peor vino después cuando un vehículo particular de color rojo les impidió continuar su camino, luego de él descendió un hombre que los amedrentó con un revolver y también les exigió identificarse.

De acuerdo con las autoridades, fueron unidades de la estación de Ituango fueron alertadas por parte de la comunidad de que dos hombres que se encontraban en las afueras del municipio y que habían realizado un disparo contra un vehículo, pero además investigan inversiones de que allí era transportado un hombre en contra de su voluntad.

Capturados en Ituango, Antioquia
Policía Antioquia

"Estamos en verificación de una tercera persona que se encontraba en este vehículo, quien argumenta que estaba siendo transportado en contra de su voluntad. Y gracias a este plan, pues se logra también inmovilizar el vehículo. A los sujetos se les incauta un revólver calibre treinta y dos, marca Smith and Wesson, y cartuchos para el mismo", indicó sobre este caso el coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia.

Lea también:

  1. Hostigan con ráfagas de fusil un puesto de Policía
    Hostigan con ráfagas de fusil un puesto de Policía
    Foto: AFP
    Antioquia

    Hostigan con ráfagas de fusil el puesto de Policía Porce III en Antioquia: hay daños en la fachada

  2. Lideresa social capturada en Valdivia, Antioquia
    Lideresa social capturada en Valdivia, Antioquia
    Cortesía: Policía Nacional
    Antioquia

    Por ofrecer sobornos a policías envían a la cárcel a lideresa social de Valdivia, Antioquia

Según destacaron autoridades regionales, gracias a la rápida coordinación entre la Policía Nacional y la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, se activó un plan de reacción e interceptación que permitió ubicar metros más adelante a un vehículo de color rojo en el que se movilizaban los presuntos responsables, dos hombres de 32 y 25 años de edad.

Publicidad

Durante el procedimiento, se incautó un revólver calibre 32 marca Smith & Wesson, con un cartucho percutido, el cual fue dejado a disposición de la autoridad competente junto con los capturados.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Policía Nacional

Fiscalía General de la Nación

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad