Por ofrecer sobornos a policías envían a la cárcel a lideresa social de Valdivia, Antioquia

Reconocida lideresa social de Valdivia, Antioquia, fue condenada a cuatro años de prisión por ofrecer sobornos a miembros de la fuerza pública. La mujer pretendía conocer operaciones militares para darle la información al Clan del Golfo.

Luego de llegar a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Teresa Jaramillo Giraldo, alias 'La Tía', aceptó su participación en una red delincuencial con la que la subestructura Arístides Mesa Páez del Clan del Golfo obtenía información confidencial sobre operaciones militares o movimientos de la fuerza pública en el Magdalena Medio y el sur de Bolívar.

Según las investigaciones adelantadas por las autoridades correspondientes, 'La Tía' entregaba dinero a algunos integrantes de la fuerza pública a cambio de la información que requería el Clan del Golfo. Sin embargo, Jaramillo no trabajaba sola, ya que coordinaba un grupo de personas que eran los encargados de contactar con los militares.

Hay que recordar sobre este caso que recientemente fue condenado el cabo primero (r) del Ejército Nacional, Juan David Caicedo Lucumí, que le ofreció a otro uniformado una cifra de 100 millones de pesos por datos de una de las unidades militares.



Además, Daniel Henao Hernández y Luis Fernando Zapata Jaramillo, hijo de alias 'La Tía', también fueron condenados por entregarle cada uno la suma de 25 millones de pesos a un militar en la ciudad de Medellín entre octubre de 2024 y enero de 2025.

Tras el preacuerdo un juez penal condenó a la mujer a 4 años y 15 días de cárcel por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.