Dos mujeres muertas y una más desaparecida en Concordia tienen en alerta a las autoridades

Indignación ha generado en la comunidad los recientes hechos de violencia de género en el municipio de Concordia, suroeste de Antioquia, donde Aydé Ortiz Morales, de 51 años, fue asesinada en medio de una discusión con su excompañero sentimental en su vivienda.

Al parecer, el crimen, que podría ser catalogado como feminicidio por parte de las autoridades, estuvo relacionado con la negativa de la víctima por volver a la relación con su presunto agresor, que ahora está siendo buscado por la Policía.

Según el reporte policial, la mujer recibió varias heridas con un cuchillo y alcanzó a ser trasladada al Hospital San Juan de Dios, pero llegó sin signos vitales y el personal de salud no pudo hacer nada para salvarla.

El segundo caso registrado en esta localidad es el de las hermanas Yurany Romero Ramírez, de 22 años, y Yancelly Ramírez Seguro, de 23, quienes desaparecieron el pasado martes. En las últimas horas, el alcalde de la vecina localidad de Betulia, Néstor Camilo Serna, lamentó el hallazgo de una de ellas

"Muy tristes porque también en la jurisdicción de nosotros, en el corregimiento de Cangrejo, en el río Cauca, fue extraído un cuerpo de una mujer que al parecer es del municipio de Concordia y que ya habían reportado por la pérdida de esta persona", aseguró el mandatario.

Por lo pronto no hay indicios de la otra hermana. Justamente por estos crímenes recientes, en esta localidad se convocó a una marcha por las mujeres este domingo, a las 5:45 de la tarde en el monumento de la Madre que recorrerá las calles hasta el atrio de la iglesia, donde habrá un acto simbólico.

"Rechazamos categóricamente todos los actos de violencia ejercidos contra las mujeres. Nada justifica el daño a una de ellas", expresó la alcaldesa de Concordia, Alexandra Herrera.

En Antioquia este año han sido asesinadas 57 mujeres, dos casos más que a esta misma fecha del 2024, según registros de la Policía Nacional.