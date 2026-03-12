Ejército desactivó cuatro minas antipersonal en zona rural de Anorí y otro explosivo en Yarumal

El Ejército desactivó cuatro minas antipersonal en zona rural de Anorí y otro artefacto explosivo en Yarumal. Tras las labores por parte de tropas de la Brigada 14 para evitar afectaciones a la población civil, las autoridades responsabilizan al ELN de esta acción.

El municipio de Anorí, Nordeste de Antioquia, sigue siendo epicentro de violencia y del accionar de grupos armados.

En las últimas horas, en zona rural de esta localidad, soldados del Batallón Batalla de Bomboná, de la Brigada 14 hallaron y posteriormente destruyeron de manera controlada cuatro dispositivos explosivos improvisados tipo mina antipersonal, presuntamente instalados allí por parte del ELN.

Según confirmó la Séptima División, la neutralización se llevó a cabo con el apoyo del personal del equipo de explosivos, detección y eliminación de artefactos explosivos (EXDE), evitando posibles afectaciones a la población civil y a la Fuerza Pública.



El otro caso ocurrió en el corregimiento Loma de Ochalí, del municipio de Yarumal, donde tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 de la Cuarta Brigada, ubicaron y destruyeron de manera controlada un artefacto explosivo improvisado, instalado de forma clandestina, al parecer por integrantes del Clan del Golfo.

Finalmente, las autoridades le pidieron a la comunidad denunciar la presencia de estas armas mortales a través de la línea 107, para que las autoridades puedan actuar de manera oportuna.

“Estos hechos representan una clara violación a los derechos humanos y una infracción al derecho internacional humanitario, por lo cual se procederá a instaurar las denuncias correspondientes”, señaló el Ejército en un comunicado.

Y es que a propósito de explosivos, en este mismo municipio recientemente fue capturado alias ‘Machín Viejo’, señalado explosivista del Frente 36 de las disidencias de las Farc, quien incluso ya era quien daba entrenamiento a miembros de este grupo en estos mismos en el municipio de Anorí, Nordeste de Antioquia.