Wadith Manzur y Karen Manrique
Juan Daniel Oviedo
Paloma Valencia
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ejército desactivó cuatro minas antipersonal en zona rural de Anorí y otro explosivo en Yarumal

Ejército desactivó cuatro minas antipersonal en zona rural de Anorí y otro explosivo en Yarumal

Tras las labores por parte de tropas de la Brigada 14 para evitar afectaciones a la población civil, las autoridades responsabilizan al ELN de esta acción.

