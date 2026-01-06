En Antioquia sólo hubo una operación contra cultivos ilícitos y fue en Amalfí: Gobernación

En Antioquia sólo se conoce de un operativo contra cultivos ilícitos durante 2025 que dejó 13 policías muertos en Amalfi. La gobernación está alerta porque hay más de 23.000 hectáreas de coca sembradas.

Hay preocupación en Antioquia por los cultivos ilícitos que no solo habrían aumentado en los últimos años sino que al parecer carecen de operativos que los contrarresten.

Así lo dijo el secretario de Seguridad del departamento, Luis Martínez, quien indicó que la única operación de la que se tuvo conocimiento, por el fatídico desenlace, fue la acontecida en Amalfi, que dejó 13 policías muertos, grupo que adelantaba aspersión manual, por lo que cuestionan el rol del Gobierno nacional en este flagelo.

“Esa es la única actividad que yo como secretario de seguridad tuve conocimiento y eso por el hecho que se presentó. Lo único que sí tengo que dejar claro es que el departamento tiene más de 23 000 ha de coca sembradas. Aquí el Gobierno nacional no ha hecho absolutamente nada para acabar con ese flagelo”, Dijo.



Martínez cuestionó la violencia que sigue generando la disputa que sostienen, justamente por el narcotráfico y asuntos como estos cultivos, los miembros de las guerrillas del ELN y las disidencias de las Farc, contra el Clan del Golfo.

En contraste, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, de la Agencia de Renovación del Territorio, indicó que en el departamento de Antioquia, hasta el 10 de diciembre, se reportaron hectáreas en sustitución en los municipios de Anorí (516), Briceño (322), Cáceres (326), Ituango (225, en el marco del PNIS y RenHacemos) y Tarazá (534), cifras que corresponden a los registros administrativos de estos programas.

En total, el consolidado para el departamento asciende a 1.923 hectáreas en sustitución, según el mencionado reporte.