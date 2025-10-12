En Buriticá incautaron 14 inmuebles del Clan del Golfo; extraían oro avaluado en $3 billones

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó a través de su cuenta de X que en un operativo realizado por 140 soldados de la Séptima División del Ejército Nacional y 120 uniformados de la Policía Nacional se logró incautar 14 inmuebles que estaban equipados con túneles con los que ilegales extraían oro.

El mandatario aseguró que, “hemos dado el golpe más grande de la historia contra la minería ilegal”, ya que en estas viviendas del Occidente antioqueño el Clan del Golfo podría producir hasta 3 billones de pesos al año.

La información recolectada por las autoridades a nivel nacional evidencia que el Clan del Golfo, al parecer, vendía el oro que sacaba de los túneles para comprar armas y financiar su actuar criminal en el departamento de Antioquia.

En su mensaje Gustavo Petro aseguró que quiere que los 14 túneles se titulen a las cooperativas de pequeños mineros de Buriticá y que la Policía Nacional cuide el desarrollo de esta actividad para evitar que la economía ilegal se apodere nuevamente de la extracción de minerales en la región.



Además, el mandatario se refirió a otras estrategias que podrían hacerse en el municipio de Buriticá como la llegada de la Nueva EPS y que con ello el Gobierno nacional tendría que mejorar el hospital, los puestos de salud y la educación en la localidad de Occidente antioqueño.

Finalmente, la Agencia Nacional Minera destacó que va a seguir fortaleciendo la formalización minera en el departamento de Antioquia y que definitivamente era un golpe contundente contra la extracción ilícita de minerales en el país.