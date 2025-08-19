En Condoto, Chocó, esperan llegada de director de la UNGRD para atender afectados por lluvias

Sin hospital, ni colegios, incluso electricidad ni techos en las viviendas quedó el municipio de Condoto, Chocó, luego de las fuertes lluvias acompañadas de vientos que se registraron recientemente, dejando unos 6.500 damnificados, según la Alcaldía.

Por ello, diversas entidades del orden nacional y departamental anunciaron la llegada de las primeras ayudas, por ejemplo para estas 2.000 familias cuyas casas quedaron desprotegidas, por lo que se asignarán igual número de láminas de Zinc.

Los fuertes vientos también ocasionaron daños en las tres instituciones educativas con las que cuenta el municipio, dejando sin clases a 3.000 niños. Ante la situación, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba confirmó que se girarán recursos, pero también que hay expectativa por la esperada llegada de Carlos Carillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, al territorio este martes.

"El departamento hoy atraviesa un momento difícil a nivel de gestión del riesgo. Hoy tenemos más de 85.000 familias afectadas en todo el territorio departamental. Estamos hablando solamente de los últimos meses. Esperamos el poder contar con el director general de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que nos acompañe en el municipio y pueda atestiguar y evidenciar la situación de las familias", dijo la mandataria.

Esta entidad del Gobierno nacional ya había anunciado que se sumarán inicialmente con la destinación de 500 millones de pesos para la compra de un banco de materiales y 450 colchonetas que en los próximos días llegarán al municipio.

Las fuertes precipitaciones además dejaron sin cómo operar al hospital local, San José de Condoto, que es de primera categoría e inclusive atiende a tres localidades aledañas. Para este centro asistencial también habrá asistencia, confirmó la gobernadora. El alcalde Gustavo Hincapié manifestó que por fortuna están recibiendo asistencia para esta emergencia invernal, pues es un municipio de sexta categoría que ya no cuenta con presupuesto.

"Esta era la respuesta que estaba esperando nuestro pueblo, la comunidad. Como administración, iniciamos a hacer todos los esfuerzos necesarios, pero nuestra capacidad de respuesta colapsó. Es por eso que ese llamado vehemente, ese llamado de clemencia y de piedad para nuestro municipio, lo escalamos al nivel departamental y al nivel nacional", destacó Hincapié.

Finalmente, la gobernadora también destacó un convenio con el ICBF, esto para atender la alimentación de los menores de edad, con paquetes nutricionales en medio de la emergencia invernal.