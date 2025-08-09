En Feria de las Flores han incautado cigarrillos y licor adulterado avaluado en $500 millones

Durante estos nueve días de la Feria de las Flores, las autoridades en Antioquia reportaron un contundente golpe contra el contrabando de licor y cigarrillos, con incautaciones que superan los 500 millones de pesos y más de 14 capturas.

En los operativos recientes se encontraron graves irregularidades, como el retape de cerveza en instalaciones insalubres como porquerizas y la filtración de aguardiente y ron con elementos improvisados como camisetas viejas.

El subdirector de Gobierno y Regiones de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos David Jaramillo, reveló que el contrabando de cigarrillos genera una pérdida anual para Antioquia superior a 281.000 millones de pesos, y que entre tres y cuatro de cada diez cigarrillos, que se comercializan en el departamento son ilegales.

"La Federación Nacional de Departamentos, de la mano de la firma Invamer, la firma de consultoría, hizo un estudio sobre el contrabando de cigarrillos. Hizo una estimación que el departamento de Antioquia dejó percibir más o menos más de 281.000 millones solo por el contrabando de cigarrillos. Aproximadamente entre 3 y 4 cigarrillos de cada 10 que se comercializan en el departamento son ilegales", aseguró Jaramillo.

Luis Fernando Muñoz, encargado del grupo operativo anticontrabando de la Gobernación de Antioquia, hizo una petición a los ciudadanos para que adquieran licor únicamente en lugares confiables y recordó que aspectos se deben tener en cuenta para identificar cuando un licor está adulterado.

"Hay muchas formas de nosotros darnos cuenta cuando un licor está adulterado. En la tapa rosca, también en el precinto de seguridad, al mover la botella también nos podemos dar cuenta si hay partículas en suspensión flotando al interior del líquido. Comprar los elementos en un lugar que ofrezca credibilidad, que tengamos confianza en donde lo estamos comprando", explicó el funcionario.

Además de las incautaciones, se han sensibilizado a más de 500 personas a través de campañas educativas que llegan a instituciones académicas y a diferentes espacios comunitarios. Según la Federación Nacional de Departamentos, detrás de este negocio ilícito de licor y cigarrillo de contrabando estarían estructuras criminales como el Clan del Golfo, por lo que se pidió a los consumidores aprender a identificar estos productos, que en muchos casos no cuentan con el pictograma sanitario obligatorio.

Es de anotar que los operativos se extendieron más allá de Medellín, con presencia en las fiestas del Plátano en Sabaneta y las fiestas del Carriel en Envigado, y continuarán en municipios como Santa Rosa de Osos, Angostura y Sonsón. Vale la pena recalcar que los licores que suelen ser más contrabandeados y adulterados son el ron, aguardiente, whisky y el tequila.