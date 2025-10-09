EPM inició venta de acciones que tiene en Tigo UNE: empleados tienen primera opción de compra

Tal y como lo había anunciado la empresa en julio de este año, cuando se confirmó que la valoración de su participación accionaria por el 50.0001% en Tigo UNE es de 2,1 billones de pesos, EPM inició formalmente el proceso de venta, luego de obtener la autorización por parte de la Superintendencia Financiera de la inscripción temporal de dichas acciones en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE).

Así las cosas, la primera opción de compra la tienen desde este viernes 10 de octubre los trabajadores activos y pensionados de la empresa, asociaciones de empleados o exempleados, sindicatos de trabajadores, fondos de empleados, fondos de cesantías y pensiones y entidades cooperativas, según confirmó la empresa.

La valoración fue adelantada por BTG Pactual, Banca de Inversión GBS Finance, Altman Solon, Deloitte y Gómez Pinzón como firma de abogados que asesoró la estructuración legal del proyecto. El gerente de la compañía paisa, John Maya Salazar, recientemente explicó en Blu Radio cómo se surtirá este proceso.

"Si eso no se da en esa etapa, sigue todo el público en general, entra a regir el derecho preferente que tiene el socio, en este caso Tigo, y si eso no se da, ya con otro elemento que tenemos de la protección del patrimonio, saldríamos a vender el 100% de las acciones, no solamente lo de EPM, sino lo de Tigo", dijo.

Es importante recordar que, en caso de que EPM no logre enajenar todas sus acciones durante la primera etapa, las acciones remanentes serán ofrecidas en la segunda etapa del proceso, la cual estará dirigida al público en general, es decir, que cualquier persona natural o jurídica podrá participar y presentar ofertas, según lo que se establezca en el reglamento que se emita para dicha etapa.

Ahora bien, si luego de agotarse la segunda etapa, EPM sigue siendo propietario de acciones de UNE, estas se deberán ofrecer a Millicom en virtud de su derecho de preferencia establecido en los estatutos y en el Acuerdo de Accionistas de UNE.

"(Millicom) ya conoce el negocio, está metido y conoce todo el mercado y adicionalmente este negocio de las telecomunicaciones es un negocio, una industria muy intensiva en capital y ahí se necesitan grandes jugadores que tengan como todo el conocimiento del mercado y que puedan invertir esos capitales que son muy recurrentes", expuso el gerente.

Otra claridad sobre el proceso es que si Millicom no ejerce dicho derecho, EPM podrá posteriormente vincularlo al proceso de enajenación mediante el cual se ofrecerían al público en general la totalidad de las acciones propiedad de ambos accionistas, es decir el 100%.

Por lo pronto, desde la empresa de servicios públicos reiteraron que esta seguirá siendo 100% pública y que su salida del sector de las telecomunicaciones obedece a una decisión estratégica en su plan de inversiones.