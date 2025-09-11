Investigan si habría más explosivos en zona donde atacaron torre de energía de EPM en Medellín

Autoridades verifican si aún hay artefactos explosivos en la zona de la Asomadera, del barrio Loreto en el centro-oriente de Medellín, donde en la noche de este miércoles se perpetró un ataque con explosivos contra una torre de energía de Empresas Públicas de Medellín ubicada en esa zona de la capital antioqueña.

Con presencia de las autoridades y la movilidad por el sector restringida, así amaneció ese sector de la capital antioqueña, en una vía que es transitada por diferentes personas: "Voy al trabajo, la vía está cerrada y no podemos ingresar hasta que desactiven las bombas que están allá, nos dijeron las autoridades. Hay que esperar que se normalice para ingresar", dijo uno de los transeúntes de la zona.

Cabe recordar que, luego de confirmar el ataque en la noche del miércoles, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ofreció 200 millones de pesos como recompensa para quien entregue información que permita dar con el paradero de los responsables de este ataque contra la mencionada torre de energía de EPM que, según informó la propia compañía, no generó interrupciones al servicio.

Ataque a torre de energía de EPM con explosivos. Foto: suministrada.

"El equipo de EPM hizo presencia en la zona de inmediato para verificar la infraestructura impactada; sin embargo, las labores de reparación solo podrán iniciar una vez se confirme que no hay más explosivos en el área y que es seguro el ingreso de las cuadrillas de la Empresa", explicó Empresas Públicas de Medellín por medio de un comunicado.

#Video a esta hora autoridades verifican si existe dos explosivos más, en una torre continua de @EPMestamosahi, a la que las Disidencias de las Farc detonaron dos cargas anoche en el barrio Loreto de #Medellín. Sigue un cierre preventivo. #MañanasBlu Informa: @AlfonsoCrcamo1 pic.twitter.com/bK5WIukBsl — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) September 11, 2025

Sobre el ataque registrado en la noche del miércoles, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló por medio de su cuenta en X que obedecería a "una reacción por el operativo de la Policía en Campamento, Antioquía", donde "fueron abatidos cuatro bandidos de Disidencias de las Farc, entre ellos, alias 'Guillermino', quien habría participado en el asesinato de los 13 uniformados en Amalfi". El propio gobernador tendrá, en la mañana de este jueves, un consejo de seguridad con el alcalde de Medellín y otras autoridades de la capital antioqueña.