"Es un feminicidio, está más claro que el agua": madre de mujer antioqueña asesinada en Perú

Familia de mujer asesinada en Perú denunció que esta fue víctima de feminicidio por parte de su pareja sentimental. En diálogo con Blu Radio, la madre de la mujer confesó que su hija era golpeada y agredida verbalmente y de manera constante por el presunto victimario.

Declaraciones de la familia

Flor Elena Usuga no cree en la versión que le dieron sobre la muerte de su hija, Luisa Fernanda Usuga, de 29 años que fue hallada sin vida en la vivienda donde convivía con su pareja en Perú. Aunque las autoridades del vecino país hablan de un suicidio, su familia en Medellín sostiene que se trató de un feminicidio, y señalan directamente a su compañero sentimental, quien pertenece a la Armada en este país.

Luisa Fernanda había migrado a Perú hace casi cuatro años por una oportunidad laboral y se desempeñaba como auxiliar de cocina. Durante sus primeros años fuera del país mantuvo un contacto permanente con su familia y su hija, una menor de 12 años, que dejó bajo el cuidado de su madre en Medellín, pero la situación cambió hace poco más de un año, cuando Luisa empezó una relación con un hombre identificado como Diego. Según su madre, a partir de esa relación comenzaron las señales de alarma.

"Yo en varias oportunidades me di cuenta y ella me mandó fotos golpeada, mordida, con los labios reventados, con los ojitos también prácticamente a punto de estar reventados, yo le decía, Luisa, ¿qué le pasó? Las primeras veces ella me contestaba que sí, que era que había tenido problemas con su pareja y que su pareja le había golpeado así", expresó la mujer.

La joven había manifestado en varias ocasiones su intención de regresar a Colombia. Incluso, estaba ahorrando en secreto para comprar el pasaje, pues su pareja no la dejaba trabajar y le exigía que, si se marchaba, fuera con él.

Sin embargo, todo cambió recientemente. Flor recibió una llamada desde la cuenta de su hija en redes sociales. Al volver a llamar a su hija, escuchó la voz de Diego, quien le informó que Luisa se había “matado”. Según su versión, se disparó en la cabeza, sin embargo, varios elementos hacen dudar a la familia. El impacto fue en la parte trasera del cráneo y el cuerpo estuvo tirado en el suelo durante más de cinco horas.

"Cuando me contestó este señor Diego, me dice, "señora, perdóneme, Fernanda se mató.". Le dije yo, ¿cuándo? Yo empecé a gritar, yo, pero ¿cómo?, ¿qué pasó? No me la dejen ahí, por favor, llévenmela a alguna parte, no me la dejen ahí, no me la dejen ahí, llévenmela a algún centro asistencial", indicó Flor.

"Y ese señor me contesta, "no, señora, ya no se puede hacer nada, Fernanda se mató". Le dije yo, pero ¿cómo? Ósea, yo me imaginaba de pronto un accidente, otra cosa, nunca jamás imagine lo que me iba a contestar. Me dijo: "señora, Fernanda, le tengo un tiro, yo le decía, llévenmela a alguna parte, no me la dejen ahí, por favor", añadió.

"Ella no se mató, a ella la mató la pareja, le dije eso mismo al Policía que está a cargo de la investigación", completó.

Según denuncia la madre, el cuerpo fue repatriado hace poco, después de una larga lucha con las autoridades y, según denuncia Flor, el acceso a la información del caso ha sido limitado, pues, presuntamente, las autoridades peruanas se han negado a entregar detalles de la investigación y que, incluso, les exigieron contratar un abogado en ese país si querían conocer el expediente, por lo que hoy, con el corazón roto y la voz quebrada, le pide a Colombia y a Perú justicia por su hija y que su caso no quede impune como el de muchas otras mujeres en el mundo.

"Es un feminicidio, está más claro que el agua, el señor tiene antecedentes. Que busquen donde quieran que mi hija antecedentes penales no tenía. Y yo le pido, tanto a Colombia como a Perú, que esa no sea una más de las niñas que mueren a manos de una persona como este señor Diego y solamente porque tienen un cargo público, las cosas queden en absoluto olvido", concluyó Flor.