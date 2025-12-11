Exfuncionario de Quintero llegó a cooperativa de caficultores: SuperSolidaria defendió nombramiento

Óscar Hurtado, exsecretario de Hacienda en la alcaldía Daniel Quintero, fue nombrado como contralor de la Cooperativa de Caficultores de Andes, que recién salió de liquidación. Mientras que superintendente defiende la decisión, cafeteros en el departamento expresaron sus dudas.

Después de cuatro años de haber entrado en proceso de liquidación, volvió la esperanza para unos 4 mil asociados a la Cooperativa Cafetera de los Andes, una de las más importantes de la subregión, y sobre la cual la Superintendencia de Economía Solidaria ya oficializó el acuerdo con acreedores para lograr su resurgimiento.

El pacto con entidades como el Fondo Nacional del Café y varios bancos como principales acreedores, logró acuerdos de pago y disminuir una deuda superior a los 270 mil millones de pesos a un poco más de 100 mil millones.

Sin embargo, la buena noticia para la región no llegó sin los ruidos que levantó una polémica decisión de nombrar a Óscar Hurtado como contralor para el proceso de recuperación de la Cooperativa en medio de la nueva etapa que ahora inicia.



Se trata de uno de los hombres más cercanos al exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Durante su administración fue secretario de Hacienda e incluso asumió como alcalde encargado tras la renuncia de Quintero pocos meses antes de culminar su periodo para respaldar la candidatura de Juan Carlos Upegui.

También, Hurtado fue nombrado como codirector de Isa Interchile, entidad investigada por el gobierno de ese país por una presunta responsabilidad en el apagón ocurrido a finales de febrero.

En la opinión pública ronda la inquietud frente a posibles intereses del quinterismo en una de las entidades más importantes para el sector caficultor en Antioquia. No obstante, María José Navarro, superintendente de la Economía Solidaria, salió al paso a los rumores y defendió tanto el nombramiento de Hurtado como la transparencia que tendrá su rol.

Publicidad

“Decir que le entregamos la cooperativa a Óscar Hurtado es totalmente falso. ¿Por qué? Porque cumple funciones de revisor fiscal. Hemos decidido nombrar a Óscar Hurtado porque nos ha funcionado en otras intervenciones como revisor fiscal. Es un muy buen profesional”, resaltó la funcionaria.

Desde donde persiste cierta distancia con la determinación de la autoridad es desde el gremio cafetero en el departamento. Alexander Taborda, presidente de la Junta Directiva del Comité de Cafeteros de Antioquia, se mostró respetuoso de la decisión de la Superintendencia, pero expresó su preferencia por perfiles menos políticos para el cargo con el objetivo de generar la mayor confianza en esta nueva etapa.

“Si hay actores que sean comprometidos políticamente o expuestos a diádicamente, pues esto puede básicamente afectar la imagen del proceso y pues dificultará lo que es necesario, absolutamente necesario y es ganar la confianza a los de los caficultores. Y si la misma Superintendente quiere que más caficultores se acerquen a este proceso, pues tenemos que poner todo de nuestra parte”, dijo.

Publicidad

Se espera que con el fortalecimiento financiero y el aumento en los próximos meses de la base social, es decir, el número de afiliados la cooperativa cafetera pueda alcanzar el punto de equilibrio y así superar la fase de seguimiento por parte de la Superintendencia.