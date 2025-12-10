Expolicía destituido con antecedentes, entre los muertos por explosión en autopista Medellín-Bogotá

Como información clave para esclarecer la explosión que dejó dos personas muertas y dos policías heridos en la autopista Medellín - Bogotá, cerca al peaje Copacabana, las autoridades ya lograron la plena identificación de una de las víctimas que viajaba en un vehículo particular.

Las tareas judiciales permitieron identificar a uno de ellos como Christian Jairo Barreto Carvajal, un expolicía adscrito a la Metropolitana de Bucaramanga y que fue destituido en marzo de 2020.

Barreto Carvajal, oriundo de Cúcuta, registra antecedentes por diferentes delitos como violencia intrafamiliar y tráfico y fabricación de armas de fuego por hechos ocurridos en 2017; concierto para delinquir dos años después; secuestro extorsivo y agravado en 2021 y peculado por apropiación y hurto de menor cuantía en 2024.

Si bien ya se determinó que fue la detonación de una granada de fragmentación la que produjo la muerte del expolicía y su acompañante, aún es materia de investigación si hacían parte de un grupo ilegal, pues en la maleta del vehículo fueron hallados también dos fusiles, 10 proveedores y dos recipientes con munición.



El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, indicó que una de las víctimas alcanzó a confesar que se dirigían a Bogotá: "En la maleta del automóvil, o en el maletero, fueron hallados dos fusiles, proveedores y munición posterior a la explosión. Y antes de fallecer uno de los tripulantes de este vehículo, esta persona manifestó a nuestros uniformados que llevaba la granada para la ciudad de Bogotá, que llevaba armas y llevaba municiones para ser entregadas en esta ciudad", reportó Castaño.

Según el reporte policial la segunda persona fallecida es un hombre entre los 30 y los 35 años de edad, cuya identidad aún está por esclarecer en medio de las labores forenses.

La fuerza pública descartó que el incidente tuviera relación con el que 12 horas atrás se registró en el peaje Cabildo, entre Girardota y Barbosa, donde presuntos miembros del ELN detonaron una carga explosiva en las casetas de cobro.