En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Temblor
María Corina Machado
Salario mínimo
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Expolicía destituido con antecedentes, entre los muertos por explosión en autopista Medellín-Bogotá

Expolicía destituido con antecedentes, entre los muertos por explosión en autopista Medellín-Bogotá

Se trata de un hombre oriundo de Cúcuta vinculado a casos de violencia intrafamiliar, tráfico y fabricación de armas de fuego, concierto para delinquir, entre otros.

Publicidad

Publicidad

Publicidad