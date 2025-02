Fanáticos de Shakira siguen decepcionados tras cancelación del concierto en Medellín

La confirmación de que el concierto de Shakira en Medellín se cancela generó rechazo en la capital antioqueña, por las grandes ilusiones que implicaba para fanáticos de la barranquillera, venteros formales e informales, el sector hotelero y para la ciudad, que esperaba una derrama económica de 14 millones de dólares.

Los productos como camisetas con la imagen de la cantante y los insumos para comidas y otros productos se quedaron comprados por parte de comerciantes en inmediaciones del estadio Atanasio Girardot, donde desde la tarde de este viernes hay camiones y personas de logística llevándose las estructuras que hacían parte del montaje del show de la artista. Esto dijo una de las venteras afectadas, Patricia Ibargüen.

"Miren que nos estamos separando, surtiendo, entonces ahora que las deudas que... Viendo que la mayoría hicimos préstamos para poder surtir el negocio. ¿De cuándo el préstamo? De millón y medio", expresó la mujer.

Según explicó la empresa Páramo Presenta en un comunicado, el techo del escenario instalado por la producción local sufrió un daño que, “pone en riesgo la seguridad de la artista, su staff y la del público”, motivo de la cancelación del mismo.

Mientras tanto, algunos fanáticos mostraron su desilusión pues la última presentación de la barranquillera en la ciudad fue en 1996 y tendrían que esperar posiblemente hasta septiembre para volverla a ver.

"Es decepcionante. Uno hace esfuerzos de sacar el tiempo para poder ir y simplemente cancelan o reprograman para una fecha que pues no se sabe si te va a servir o no... Yo no lo puedo creer, gastar para hoteles, son muchas pérdidas... Cuando canceló en Perú queríamos que se mejorara porque son mucho esfuerzos para nosotros los venezolanos", mencionaron algunos de las personas que compraron la boleta.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que en términos de permisos y alquiler del estadio estaban en orden por parte de la Alcaldía y que justamente debía ser el privado, en este caso la empresa Páramo, el que debía salir a dar explicaciones sobre la cancelación.

Entrada la noche con un escueto comunicado no solo confirmaron la causa de la reprogramación del espectáculo , sino también que los afectados tendrán la información sobre devoluciones en la página de Eticket.