En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Universidad Nacional
Lluvias en Bogotá
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Federico Gutiérrez tras sanción de Procuraduría a Daniel Quintero: "La justicia está llegando"

Federico Gutiérrez tras sanción de Procuraduría a Daniel Quintero: "La justicia está llegando"

Gutiérrez confirmó que en una audiencia ante la Fiscalía General de la Nación por una denuncia suya contra Quintero por injuria y calumnia no hubo lugar a conciliación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad