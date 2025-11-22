Federico Gutiérrez tras sanción de Procuraduría a Daniel Quintero: "La justicia está llegando"

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que “la justicia está llegando” en los distintos procesos que enfrentan Daniel Quintero y varios de sus exfuncionarios, por presuntas irregularidades durante su administración

El mandatario celebró el anuncio hecho por la Procuraduría General de la Nación que ratificó en segunda instancia la sanción de seis meses de inhabilidad por participación indebida en política contra el exalcalde de Medellín.

Hay que recordar que la revalidación se dio por el polémico video de no más de cinco segundos en el que aparece dentro de una camioneta moviendo la palanca de cambios y diciendo: “El cambio en primera”, una frase asociada al eslogan del Pacto Histórico, entonces liderado por Gustavo Petro.

Gutiérrez también aseguró que Daniel Quintero tendrá que responder ante el Ministerio Público por presuntas irregularidades en el caso del lote de Aguas Vivas, proceso que inició tras una denuncia presentada por la Alcaldía de Medellín.



Daniel Quintero Calle Foto: Instagram Daniel Quintero

Según el alcalde de Medellín este es solo uno de los 650 hallazgos entregados a los entes de control, donde el exmandatario habría incurrido en varios delitos, por ejemplo, en el caso de Aguas Vivas. "por haber modificado el Plan de Ordenamiento Territorial, o sea, el uso del suelo por decreto, sin haber pasado por el concejo de Medellín, lo que constituye un delito que se llama prevaricato. Recordemos, además, que ya está imputado por dos delitos, peculado y prevaricato".

Finalmente, Gutiérrez confirmó que en una audiencia ante la Fiscalía General de la Nación por una denuncia suya contra Daniel Quintero por injuria y calumnia no hubo lugar a conciliación y que el proceso continuará su curso.