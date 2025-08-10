Femicidios aumentaron 40% este año en Medellín; advierten alcance limitado en rutas de atención

Durante un debate en el Concejo de Medellín, la Secretaría de las Mujeres del Distrito presentó un informe sobre la gestión e indicadores de la dependencia durante la vigencia 2024, en este se abordaron los retos y avances que ha tenido la cartera, especialmente en casos de feminicidio, que han tenido un aumento del 40 % este año.

La Secretaría de Mujeres indicó que la mayoría de los feminicidios ocurren dentro de los hogares, y recalcó que se encargan principalmente de sensibilizar y acompañar a las víctimas hasta que estas instauren la denuncia ante la Fiscalía y luego de esto, las apoyan con un proceso jurídico y psicológico.

La concejala de Medellín, Camila Gaviria, coordinadora de la Comisión Legal para la Equidad de las Mujeres, manifestó su preocupación sobre la baja inversión en programas de autonomía económica y el limitado alcance de las rutas de atención a las violencias.

"También hay un punto importante con relación a las violencias basadas en género. Solo el 34% de las mujeres víctimas logran activación efectiva de rutas de protección y digamos que es preocupante como la falta de esas medidas efectivas cuando los agresores pertenecen a los grupos armados ilegales", expresó la concejala.

De igual manera, el concejal de Medellín, José Luis Marín, cuestionó el aumento en el índice de desigualdad de género, que pasó de 0.17 a 0.19, así como la tasa de deserción en mujeres en Educación Superior, que supera la de los hombres.

"La tasa de deserción de las instituciones de educación superior en mujeres está en un 11.05% y en los hombres está en un 10.53%. En relación con el tema del mercado laboral para las mujeres del distrito de Medellín, la tasa de ocupación tuvo una brecha de 13 puntos entre hombres y mujeres, donde los hombres tienen una tasa de ocupación del 63% y las mujeres del 50%", expuso Marín.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres de Medellín, Valeria Molina, resaltó la atención a más de 15.000 mujeres víctimas de violencia y explicó las seis dimensiones de la Política Pública para la Igualdad de Género que se tienen en el Distrito.

"Desde nuestra Secretaría trabajamos las seis dimensiones de nuestra política pública, esta política pública la actualizamos en el gobierno, en el primer gobierno de Fico Gutiérrez, y ahí salieron estas seis dimensiones que son participación social y política, paz, salud, educación, autonomía económica y una vida libre de violencia", manifestó la funcionaria.

Vale la pena recalcar que entre enero y junio de 2025, la Secretaría de las Mujeres de Medellín ha realizado 9.971 atenciones a mujeres víctimas de violencias basadas en género a través de sus cuatro mecanismos institucionales: Agencia 123 Mujer, atención psico jurídica en territorio, Defensa Técnica y el Mecanismo de Protección Integral. De igual manera, ya se han sensibilizado 1.500 personas en prevención de violencias basadas en género en eventos de entretenimiento, discotecas y conciertos.