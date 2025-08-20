Fico asegura que han denunciado 15 casos de posible corrupción durante su administración

Una de las banderas que ha tenido el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, es la lucha contra la corrupción dentro de la Administración Distrital.

Aunque el mandatario se ha referido en diversas oportunidades sobre las imputaciones realizadas a funcionarios que trabajaron bajo el mando de Daniel Quintero, Gutiérrez mencionó que en el último año y medio también han llegado denuncias de presuntas irregularidades.

El alcalde de Medellín fue enfático en asegurar que no va a permitir que se especule sobre posible corrupción dentro de la Alcaldía de Medellín y que por ello cuando se conocen los presuntos casos de inmediatamente se abre la investigación, se hace la declaración de insubsistencia y se envían las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación.

Federico Gutiérrez manifestó que, entre los casos reportados en su mandato hay casos como, por ejemplo, de un corregidor o funcionarios directivos, hechos que están bajo la lupa de las autoridades correspondientes.

"Cuando yo escucho un solo rumor de una persona que hace algo malo dentro de la administración que yo dirijo, se va de la alcaldía, pero se va declarado insubsistente y con su denuncia en Fiscalía. Al día de hoy ya van 15 procesos", reveló el mandatario.

Aunque desde la alcaldía no se entregó mayor información sobre los casos ocurridos durante la administración de Federico Gutiérrez, el mandatario reconoció que así como presentaron los 650 hallazgos de presuntas irregularidades de la alcaldía de Quintero, también se están reportando los casos que ocurren dentro de su mandato a las autoridades competentes.

Finalmente, hay que mencionar que, sobre las investigaciones de hechos ocurridos entre el 2020 y el 2023, ya son 43 personas imputadas por diferentes delitos, cifra que podría aumentar, incluso, con personas que trabajaron con Gutiérrez.