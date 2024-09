Fico denunció ante Fiscalía a Daniel Quintero por calumnia tras polémica con helicóptero

Tras la más reciente polémica en Medellín por la presunta persecución en su contra denunciada por el exalcalde Daniel Quintero, tras el sobrevuelo de un helicóptero de la Policía Nacional en inmediaciones de su vivienda, el alcalde Federico Gutiérrez radicó en las últimas horas una denuncia penal contra su antecesor, por calumnia agravada.

En el documento, el mandatario explica que la Alcaldía no tiene helicópteros y que las labores de vigilancia le compete directamente a la Policía Nacional, tal y como lo explicó desde Bogotá su director, el general William Salamanca.

Todo comenzó con un trinó de Quintero, que decía "alcalde Federico Gutiérrez, aquí estoy y no le tengo miedo. Usted hizo que tuviera que sacar a mi familia de Medellín pero no logrará sacarme a mí así me tire 10 helicópteros encima".

"En la publicación se me atribuye de manera personal y directa la realización de conductas encaminadas al constreñimiento, hostigamiento e incluso amenazas, supuestamente en contra de su familia, además de utilizar bienes de uso público para este propósito", dice al respecto de esta publicación el texto de la denuncia.

Las autoridades han explicado que se trata de sobrevuelos programados casi todos los días en horas de la tarde por diferentes zonas de la ciudad de acuerdo a la distribución por distritos que tiene de ella la fuerza pública.

"Se debe resaltar que los hechos afirmados en la publicación son falsos, pues en ningún momento como alcalde o persona he realizado conductas de constreñimiento, hostigamiento o amenazas en su contra o en contra de su familia, ni mucho menos he utilizado recursos públicos o privados para hacer vigilancia y seguimiento en su domicilio. Inclusive, es un sinsentido hacer esta manifestación, todavía que la Alcaldía no cuenta con helicópteros, y no realiza labores de vigilancia, toda vez que esta competencia la ejerce la Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional", dice también la denuncia.

Hay que recordar que sobre este caso el presidente Gustavo Petro se refirió a como un acto de facismo dando por cierto la supuesta persecución de la que asegura ser víctima el exalcalde Quintero. Ante esto el alcalde Federico Gutiérrez lo ha invitado al presidente a pensar mejor sus palabras antes de referirse en redes sociales.

Finalmente, Fico cuestionó durante una rueda de prensa este lunes las acusaciones de Daniel Quintero: "el mismo general Salamanca, como director de la policía, ya ha aclarado la situación. Yo aquí lo que veo es que quien se robó a Medellín con todos sus aliados está muy preocupado. De pronto cuando vio eso en el aire creyó que iban por él. Lo que no entendemos es cómo este tipo todavía sigue libre".