Fico Gutiérrez tras alerta del gremio hotelero: "A mí no me interesan los dólares manchados" Aunque Cotelco dice que ha disminuido la ocupación hotelera en en al menos 8 puntos porcentuales en Medellín, el alcalde le pidió al gremio trabajar en conjunto y defendió que no quiere “dólares manchados” por extranjeros que vienen a la ciudad a cometer delitos de explotación sexual.