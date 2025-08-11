Formulan cargos a exfuncionaria de Quintero por presuntamente archivar un caso de acoso laboral

La Personería de Medellín formuló cargos a una exfuncionaria y un docente de la Secretaría de Educación por presuntamente archivar un caso de acoso laboral. Según la entidad, el proceso contra estos funcionarios ya fue remitido al área de decisión disciplinaria con el fin de continuar con el trámite y las investigaciones.

La Personería de Medellín formuló pliego de cargos contra Kerton Ashely Palacios, docente de la Secretaría de Educación del Distrito, quien era presidente del Comité de Convivencia Laboral de esta cartera e Isabel Angarita Nieto, quien fue líder de Programa y secretaria del Comité de Convivencia de la misma cartera por una presunta irregularidad al archivar una queja interpuesta por una funcionaria en una situación de acoso laboral, decisión que se tomó el 10 de noviembre de 2020 mediante el acta 020, esto sin haberle dado traslado al ministerio público como lo exige la ley.

Según detalla Yenny Teresita Serna, personera delegada para la vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria, los funcionarios presuntamente decidieron archivar la queja argumentando que no había existido acoso laboral.

“Los miembros del comité presuntamente decidieron archivar la queja argumentando que no existió acoso laboral, excediendo así sus competencias según la Ley 1010 de 2006 y la Circular 20 de 2007 de la Procuraduría General de la Nación”, indicó la personera.

La Personería indicó que según la norma, en este tipo de casos, si no se alcanza a un acuerdo entre ambas partes a pesar de las recomendaciones del Comité, todo el expediente debe remitirse a la Procuraduría General de la Nación o la Personería Distrital, para que ejerza su competencia disciplinaria, momento en el cual el Comité pierde competencia en el caso.

Según la entidad, el proceso contra estos funcionarios ya fue remitido al área de decisión disciplinaria con el fin de continuar con el trámite y las investigaciones, recopilando todo el material probatorio para tomar la decisión correspondiente.