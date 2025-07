Ofrecen hasta $600 millones de recompensas por responsables de violencia y panfletos en Yondó

Recientes hechos violentos en el Magdalena Medio motivaron la llegada de autoridades departamentales al municipio de Yondó donde desde hace varias semanas se registran combates entre grupos criminales que han generado temor y desplazamientos en poblaciones rurales.

Precisamente tras un consejo de seguridad en la localidad presidido por el gobernador Andrés Julián Rendón, el mandatario pidió a la fuerza pública intensificar acciones contra grupos ilegales, especialmente en zonas limítrofes con el sur de Bolívar donde se mantienen siendo atendidas por la institucionalidad 90 personas desplazadas de la vereda Puerto Matilde.

"No hay excusa alguna para que no estemos arreciando las operaciones como debe ser. Ya no hay cese al fuego, ya no hay paz total, eso ya fracasó. Y lo que deben hacer nuestros soldados y policías, que son la única esperanza nuestra, es arrinconar a estos criminales", expuso el mandatario.

Rendón también reiteró y anunció nuevas recompensas por hombres señalados de generar acciones violentas en la región. Por alias ‘Catín’ que estaba en las filas del ELN, pero ahora se presume que hace parte del Clan del Golfo, así como alias ‘Yonny’ del mismo grupo armado, y alias ‘Hueso’ de las disidencias de las Farc, la recompensa para quien brinde información sobre su ubicación es de 400 millones de pesos.

De igual manera, hay otra millonaria recompensa por información que permita identificar a los responsables de difundir panfletos amenazantes contra 30 personas de la región.

"Aquí en Yondo ha circulado recientemente un panfleto con una treintena de personas amenazadas. La fuerza pública tiene que determinar el origen de ese panfleto y dar con el paradero de los responsables. Para eso también ofrecemos una recompensa de hasta 200 millones de pesos", aseguró el mandatario regional.

En la zona hay especialmente presencia del Clan del Golfo y la guerrilla del ELN en medio de disputas por el control territorial y rentas ilegales derivadas del narcotráfico y la minería. Se presume que detrás de estas disputas también estén las motivaciones de al menos seis homicidios perpetrados en las últimas dos semanas también en zonas rurales pero algunas de ellas cercanas al casco urbano.