Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Golpe a la minería en Antioquia: destruyeron más de 15 excavadoras en el Bajo Cauca

Golpe a la minería en Antioquia: destruyeron más de 15 excavadoras en el Bajo Cauca

El material destruido, que de acuerdo a las autoridades pertenecía al Clan del Golfo, estaba avaluado en 8.500 millones de pesos.

