Golpe a la minería en Antioquia: destruyeron más de 15 excavadoras en el Bajo Cauca

Golpe a la minería ilegal en el municipio de Cáceres, Antioquia. En el operativo adelantado por las autoridades fueron destruidas 16 excavadoras avaluadas en 8.500 millones de pesos.

Las acciones de la Policía Nacional en contra de la explotación ilegal de terrenos en el territorio antioqueño no bajan la guardia. En las más recientes ofensivas de las autoridades a esta práctica, se dio una afectación directa a esta práctica ilegal en el municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño.

En una acción articulada entre la Policía de Antioquia y la Fuerza Aérea Colombiana, se llevó a cabo un operativo en el que se logró la localización y posterior destrucción de dos puntos de explotación ilegal de yacimientos mineros. Estos terrenos son atribuidos por las autoridades al Clan del Golfo.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, durante los procedimientos fueron incautadas un total de 16 excavadoras, las cuales fueron destruidas por uniformados expertos en estas actividades. La maquinaria estaría avaluada en una cuantiosa suma, que asciende a los 8.500 millones de pesos.



Estos artefactos tenían una capacidad de extraer un aproximado de 22.100 gramos de oro mensuales, y con su comercialización ilegal, se obtenían recursos que eran destinados a sostener las economías ilícitas y estructuras armadas de este grupo delincuencial.

Con la ejecución de estos operativos, las autoridades generan acciones que protegen los recursos naturales de esta zona del país y afectan de manera directa las rentas criminales que genera este delito en el Bajo Cauca antioqueño.

