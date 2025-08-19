Hay emergencias en cuatro municipios de Antioquia por las fuertes lluvias. El Bagre es el municipio más golpeado actualmente. Desde el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres del departamento advirtieron que, aunque esta es considerada la temporada de menos lluvias, las precipitaciones no se detienen, por lo que se mantienen las alertas preventivas en las zonas de mayor riesgo.



Lluvias siguen causando estragos en Antioquia

Actualmente, son cuatro los municipios afectados: Yarumal, Cocorná, Amagá y El Bagre, siendo este último el más golpeado y donde la ola invernal dejó 10 veredas incomunicadas y mil familias damnificadas.

En cuanto a Yarumal, una creciente súbita en la quebrada El Rosario dejó a una persona desaparecida. Los organismos de socorro mantienen las labores de búsqueda en medio de las fuertes lluvias. En Cocorná y Amagá se reportaron movimientos en masa y crecientes súbitas, lo que generó la activación de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo.

El panorama más crítico se vive en El Bagre, donde las inundaciones han afectado el acueducto y el alcantarillado. Desde la Gobernación de Antioquia se han enviado ayudas humanitarias y recursos para atender la emergencia de manera inmediata, mientras que, con el apoyo de la Universidad Nacional, se adelantan estudios y diseños para una solución definitiva que evite futuras afectaciones.

En diálogo con Blu Radio, Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, explicó las medidas que se están implementando para mitigar los daños que ha dejado la ola invernal.

"Entregamos a unos municipios más de cuatro mil quinientos millones de pesos vía resolución. Hicimos un contrato de maquinaria amarilla por más de 3.000 millones de pesos para trabajar en dos frentes. Lo primero es todos los puntos críticos o afectaciones críticas que nos dejó esta temporada de lluvias. Y la segunda es en la limpieza de todos los cauces en donde nosotros siempre hemos tenido mayor dificultad cuando inicia la temporada de lluvias. Este recurso es un recurso que nunca se había desarrollado en el departamento de Antioquia, pero en mil millones de pesos solamente para estos puntos críticos es muy importante porque eso nos va a reducir el riesgo de cualquier emergencia de desastre que se pueda presentar en el departamento", afirmó el director.

Es de anotar que, según datos del Dagran, este año van más de 15.000 familias que se han visto damnificadas por las lluvias en el departamento. De igual manera, recordaron que aunque esta es considerada la temporada de menos lluvias, las precipitaciones no se detienen, por lo que se mantienen las alertas preventivas en las zonas de mayor riesgo.