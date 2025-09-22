Hermano de Jorge Uribe a su sobrina: “Si tiene pruebas que somos los matones que las muestre”

En el marco de la investigación por el asesinato de Jorge Hernando Uribe, ocurrido hace casi siete meses, Antonio, hermano de la víctima y de Juan Carlos Uribe (actualmente vinculado al proceso), habló en Mañanas Blu para defender vehementemente la inocencia de su hermano menor y exigir públicamente a su sobrina, Alejandra, que presente las supuestas pruebas que afirma poseer ante las autoridades competentes.

El contexto de este doloroso conflicto familiar se centra en la tesis sostenida por Alejandra, hija de Jorge, quien asegura creer en la hipótesis de la Fiscalía según la cual Juan Carlos, el hermano menor, habría matado a Jorge Hernando. Toño, por su parte, desmiente categóricamente esta posibilidad y califica la vinculación de Juan Carlos como insostenible.

Antonio reafirmó la calidad moral de su núcleo familiar, destacando que son "una familia como la tuya, como la de cualquier persona normal, trabajadores, bien educados".



La exigencia de pruebas a la sobrina

"Me duele es que ella se haya volteado contra la familia, echarle tierra encima a todos". No obstante, su llamado fue directo y perentorio: "Yo no tengo nada contra Alejandra. Lo que pasa es que a mí el tema de Alejandra, de que tiene las pruebas de que somos nosotros, que es Juan, que es mi hermana mayor; pues, si tiene pruebas, que las lleve a la fiscalía. Yo no sé para qué le dice a los medios que tiene pruebas de pero de todo, pues llévelas. Se ahorraría todo este problema de 7 meses que va a cumplir Jorge de muerto, de andar vociferando en las emisoras y todo".

Recalcó que si las pruebas existen, el camino es el sistema judicial: "Si los tiene Alejandra, que vaya, para eso existe la justicia". Añadió que las consecuencias de sus afirmaciones afectan a toda la familia, incluyendo a sus sobrinos con cargos importantes en Estados Unidos, Europa y Colombia. "Yo lo que le pido a Alejandra es que si tiene, como dice, las pruebas, que las lleve porque es que está acabando con una familia. Si ella tiene las pruebas de que nosotros somos los matones, pues entonces que la lleve a la fiscalía. Es la más fácil. Descansa ella y descansamos nosotros".

