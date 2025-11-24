Ilegales estarían reclutando menores con videos en redes como Tik Tok en el Norte de Antioquia

Autoridades investigan las supuestas cuentas de Tiktok que estarían incentivando a los jóvenes del Norte antioqueño a unirse a diferentes estructuras criminales en Angostura, Campamento o Anorí.

Una preocupante situación ha encendido las alarmas entre las autoridades de Antioquia luego de que se denunciara que algunas estructuras armadas estarían reclutando a menores de edad a través de videos en Tik Tok. Al mejor estilo de los corridos mexicanos, los delincuentes buscan atraer a jóvenes en la subregión del Norte antioqueño.

La canción lo dice de manera clara y es que los municipios en donde se estaría centrando el reclutamiento de menores de edad es en Angostura, Campamento, Guadalupe o Anorí, lugares en donde las autoridades locales ya han comenzado a vigilar la situación para prevenir que los adolescentes sean seducidos y llevados a formar parte de grupos delincuenciales.

Los videos que se han hecho virales en redes sociales y que cuentan cientos de me gustas muestran imágenes de los municipios en mención, la imagen de un delincuente no identificado y el apretón de manos en la firma de la paz entre Juan Manuel Santos y alias 'Timochenko'.



Aunque se desconoce si detrás del reclutamiento están las disidencias, el ELN o el Clan del Golfo, el coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, aseguró que ya las labores de investigación están centradas en determinar quiénes son los responsables de difundir los videos, a la vez que buscarán aumentar el pie de fuerza en los municipios que podrían resultar afectados.

“Para que los familiares, para que las personas que tengan conocimiento de esos hechos de reclutamiento forzado hagan las respectivas denuncias y coloquen en evidencia sus hechos delictivos y coloquen en evidencia hechos delictivos para poder ser investigados. Y tenemos la captura de 10 personas por uso de menores en hechos delictivos”, afirmó el coronel Rico.

Según las autoridades en el departamento de Antioquia, a la fecha han logrado identificar por lo menos 16 hechos de reclutamiento, mientras que 4 menores de edad han sido rescatados por la Policía Nacional luego de ingresar a las filas de grupos delincuenciales en diferentes zonas del departamento.