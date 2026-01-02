Incremento de gasolina y ACPM ya genera preocupación en los conductores de Antioquia

El incremento de la gasolina y el ACPM (Diesel) ya genera preocupación en los conductores de Antioquia. Los nuevos precios que aplican desde el primero de enero de 2026 tienen alzas promedio de $90 y $99 por galón.

El ajuste fue publicado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y aplica a todas las estaciones de servicio, con variaciones según cada ciudad por costos de transporte, logística y distribución. Para Medellín, los precios de los combustibles que regirán en 2026, según la CREG, quedaron así.

La gasolina tendrá un precio de $16.412 pesos por galón, mientras que el ACPM (diésel) se ubicará en $11.301 pesos por galón. Estos valores aplican como referencia para las estaciones de servicio de la ciudad desde este primero de enero.

Ante esta situación, en Blu Radio salimos a las calles de la capital antioqueña para conocer la opinión de los conductores de transporte público y particular y estas son sus reacciones con respecto al alza en los combustibles .



"No, mijo, que es que a ese golpe nos van a acabar. Yo tengo un taxicito, tengo el taxi, y lo que hace que montó este gobierno, hermano, nos tienen es aniquilados, hermano. Pienso que sigue incrementando el costo de nosotros los usuarios, reflejado en el costo, pues, del tanqueo, incrementa. Entonces, eso, obviamente, lo va sintiendo uno en el bolsillo."

Desde el sector del servicio de transporte público de pasajeros, también manifiestan su preocupación ante el incremento de la gasolina y el ACPM, aseguran que ya no se tanquea un bus con el mismo dinero y esto afectará directamente a sus pasajeros, pues en inminente el alza en los pasajes. Carlos Mario Giraldo, Conductor de Bus Intermunicipal

Carlos Mario Giraldo, Conductor de Bus Intermunicipal así lo asegura “El Precio de la gasolina ha aumentado demasiado. Es un aumento mensual del ACPM, de la gasolina. Yo también tengo particular. Primero llenaba con sesenta mil pesos, se subió a ciento sesenta mil pesos. El bus trabajaba en el día y lo llenaba con trescientos mil pesos. Ya en estos momentos se está yendo casi a cuatrocientos cincuenta".

Publicidad

Este incremento de enero se suma a una serie de ajustes previos. El Gobierno nacional ya había aumentado el precio del diésel mediante la Circular 219 de 2025 de la Creg, que estableció un incremento de $100 por galón, que estaba vigente desde el 20 de diciembre de 2025.