En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Pasaje de Transmilenio
Nicolás Maduro
Sube la gasolina
UPC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Incremento de gasolina y ACPM ya genera preocupación en los conductores de Antioquia

Incremento de gasolina y ACPM ya genera preocupación en los conductores de Antioquia

Los nuevos precios que aplican desde el primero de enero de 2026 tienen alzas promedio de $90 y $99 por galón.

Publicidad

Publicidad

Publicidad