Intensifican búsqueda de joven de 17 años en Urabá: Armada chocó con lancha de pesca

Las autoridades en el Golfo de Urabá intensifican la búsqueda de un menor de 17 años de edad, identificado como Julio Lara Gutiérrez, luego del choque de una embarcación de la Armada Nacional con una lancha de pescadores de la zona mientras realizaban un operativo.

En los hechos, que se registraron en el sector conocido como Punta de Piedra, en Turbo, también resultó herido un adulto, identificado como Eliecer Rivera Quintana, quien recibe a esta hora atención médica en la Clínica Panamericana.

Según la Armada, la situación se registró cuando unidades de Guardacostas intentaban interceptar una embarcación que se movilizaba por el mar a alta velocidad, momento en el que se dio la colisión con la lancha artesanal de los pescadores, que, según las autoridades, no contaban con la señalización requerida y adelantaban su actividad en horarios no permitidos.

También confirmaron que, tras lo sucedido, el adulto herido recibió de inmediato los primeros auxilios en el sitio por parte de los uniformados, luego fue trasladado de urgencia a tierra hacia el Distrito de Turbo y, posteriormente, fue este el que indicó que lo acompañaba el menor de edad ahora desaparecido, por lo que la búsqueda continúa en aguas del Urabá.

Por lo pronto, las autoridades mantienen enfocadas sus acciones y capacidades en la búsqueda activa del joven. Frente al actuar de las unidades de la Armada, se indicó que la Institución Naval ha ordenado el inicio de una investigación, a la par que informaron que están prestos a atender los requerimientos de las autoridades competentes.