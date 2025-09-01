Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Joven fue asesinado con un machete durante celebración en un colegio de Medellín

Joven fue asesinado con un machete durante celebración en un colegio de Medellín

Según la Policía Metropolitana, los hechos ocurrieron en medio de la celebración de la antioqueñidad, cuando varios hombres ingresaron por las rejas al plantel educativo generando una riña.

Medicina Legal.jpg
Suministrada
Por: María Fernanda Quejada
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 06:22 p. m.

Joven fue asesinado con un machete al interior de un colegio en Medellín. Según la Policía Metropolitana, los hechos ocurrieron en medio de la celebración de la antioqueñidad, donde varios hombres ingresaron por las rejas al plantel educativo generando una riña en las instalaciones.

La nueva víctima de la violencia en el departamento fue identificada como Jhonny Palomeque Martínez, de 22 años. Este fue atacado brutalmente en el centro educativo Antonio Derka, ubicado en el barrio Santo Domingo, en la comuna 1- Popular.

Según el reporte de las autoridades, la situación se reportó en medio de la celebración por la antioqueñidad, donde un grupo de hombres ingresaron por las rejas del plantel educativo, generando una riña con machete donde se vieron involucradas varias personas.

El hombre herido fue trasladado por un vigilante en un vehículo institucional hacia la Unidad Intermedia, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo más pronto posible este hecho y así dar con el paradero de los responsables.

Según el último reporte del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, este año ya van 223 homicidios, de los cuales 57 casos ocurrieron por hechos de intolerancia. Es de anotar que uno de los elementos más utilizados en los homicidios, son las armas blancas, con 79 casos. De igual manera, 14 casos han ocurrido solo en la comuna 1-Popular, donde con este homicidio, la escalada violenta ya alcanza un incremento del 75 %.

