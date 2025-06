Lluvias no dan tregua en Antioquia: 22 familias en Copacabana, afectadas por inundaciones

No paran las afectaciones por las lluvias en el Valle de Aburrá luego del fuerte aguacero que se prolongó por lo menos unas ocho horas, según el Siata, dejando los mayores acumulados de agua en Copacabana, Barbosa, Medellín, Caldas, Sabaneta y La Estrella, con 110 milímetros aproximadamente.

Justamente en ese municipio del norte del área metropolitana, los organismos de rescate y gestión del riesgo inspeccionan 50 viviendas del barrio La Asunción sector Guadalajara; donde incluso se activaron las alarmas por el nivel del río Aburrá; y 20 más en La Pedrera, en la zona Mirador Azul, luego de que el agua ingresara a estos hogares. También hubo inundaciones en los barrios Machado y María. Según la Alcaldía de ese municipio, adelantan la caracterización de 22 familias afectadas y se evalúan daños.

La capitán Soliris Valle, comandante cuerpo de bomberos de Copacabana, indicó que las afectaciones por las altas precipitaciones también se registraron en zona rural, pero por fortuna no hay heridos ni muertos por la situación.

"Las afectaciones son en las viviendas que quedan aledañas al río Aburra y en la vereda La Chozca ,donde se presentan algunas afectaciones. Hasta el momento pues las unidades se encuentran todavía en sitio realizando censos y verificando los estados y las condiciones de las viviendas", dijo.

Emergencias por lluvias en Copacabana. Foto: Alcaldía de Copacabana

En la vereda El Zarzal, el desbordamiento de las quebradas Los Aguacates y La Luisa afectó un tramo de placa huella, además se presentaron inundaciones en la vía de la vereda Ancón I.

"Hasta el momento no tenemos ningún hecho que lamentar. No se ha perdido ninguna vida y no hay ninguna persona desaparecida. Solamente estamos enfrentados a pérdidas materiales en algunas casas que también ya estamos diagnosticando", manifestó el alcalde Jonathan Pineda.

Publicidad

El reporte del SIATA indica también que se registró nivel de riesgo rojo del río Aburrá en el punto Puente Fundadores, en jurisdicción de esta localidad, a la par que llegó a riesgo naranja la quebrada La Chuscala - Puente Aviador.

Comunidades de los vecinos municipios de Girardota y Barbosa también reportaron altos niveles del río, por lo que las autoridades reiteraron la petición a los ciudadanos de estar atentos a la situación y reportar cualquier anomalía.