En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Uribe Londoño
Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Alias 'Calarcá'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Más de 10 impuestos en Medellín tendrán descuento en sus intereses: será por poco tiempo

Más de 10 impuestos en Medellín tendrán descuento en sus intereses: será por poco tiempo

El beneficio estará vigente hasta el 23 de diciembre de 2025 y busca disminuir en un 70 % la cartera vencida.

Publicidad

Publicidad

Publicidad