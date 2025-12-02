Más de 10 impuestos en Medellín tendrán descuento en sus intereses: será por poco tiempo

El Concejo de Medellín aprobó el Proyecto de Acuerdo 070 de 2025, una medida que permitirá a los contribuyentes ponerse al día con sus obligaciones vencidas mediante un descuento en la tasa de interés moratorio. El objetivo es reducir la morosidad, fortalecer el recaudo y dinamizar los proyectos de inversión del Distrito.



¿Qué impuestos tienen descuento en Medellín y hasta cuándo?

El concejal Damián Pérez Arroyave, coordinador y ponente de la iniciativa, explicó que el alivio aplicará a por lo menos 10 tributos, incluidos Predial e Industria y Comercio. El beneficio estará vigente hasta el 23 de diciembre de 2025 y busca disminuir en un 70 % la cartera vencida. “La medida se soporta en la Ley 788 de 2002 y en el principio de favorabilidad del Estatuto Tributario”, señaló.

El beneficio estará vigente hasta el 23 de diciembre de 2025 y busca disminuir en un 70 % la cartera vencida. Recordó que un alivio previo, aprobado mediante el Acuerdo 08 de 2024, permitió recaudar más de $270.000 millones y beneficiar a 37.000 contribuyentes.

Pérez Arroyave aclaró que no se trata de una amnistía, sino de una respuesta a la coyuntura económica. Además, hizo un llamado a la Alcaldía para difundir masivamente el beneficio, ya que los deudores tendrán apenas 20 días para acogerse una vez entre en vigencia. “Es clave que los ciudadanos conozcan el plazo y las condiciones”, afirmó.

Durante el debate, algunos cabildantes cuestionaron la recurrencia de este tipo de alivios, advirtiendo que podrían incentivar la espera de nuevos beneficios y afectar el cumplimiento oportuno de los tributos. Señalaron que la medida, aunque técnica, debe evitar generar riesgos de déficit presupuestal para el Distrito.



Desde la Administración Distrital, Ricardo Valencia, asesor de la Secretaría de Hacienda, destacó la cultura de buen pago en la ciudad. Aseguró que continúan las acciones de cobro para la cartera morosa y recordó que este beneficio solo aplica para el pago total de la reliquidación, sin posibilidad de acuerdos de pago.

El funcionario explicó que la propuesta responde a la realidad pospandemia, cuando muchos ciudadanos debieron priorizar gastos esenciales sobre sus obligaciones fiscales. Entre los tributos incluidos están avisos y tableros, publicidad exterior, espectáculos públicos, alumbrado, tecnología y la sobretasa a la gasolina.

Publicidad

Finalmente, Valencia informó que la cartera histórica del Distrito supera los $5,7 billones, con deudas acumuladas por más de 20 años, especialmente en industria y comercio y el impuesto predial. Estas obligaciones, dijo, requieren acciones de cobro o saneamiento para mejorar la salud financiera de Medellín.