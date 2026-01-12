Más de 200 policías garantizan la seguridad en Antioquia durante plan retorno por puente de Reyes

Por el alto flujo en vías de Antioquia para el plan retorno de este puente festivo, las autoridades informaron que dispusieron un dispositivo de 216 uniformados distribuidos en 23 grupos operativos, que están desplegados en seis ejes viales del departamento, para hacer control, pedagogía vial y atención a emergencias.

La Policía Antioquia indicó que habrá más controles de tránsito, seguridad vial y prevención de la siniestralidad, teniendo en cuenta que, por estas mismas fechas, en el año anterior se registraron 16 siniestros viales, 71 personas lesionadas y 7 personas fallecidas. El coronel Luis Muñoz, comandante de la policía en el departamento.

"Se prevé que haya cerca de 650.000 vehículos que se movilicen por las vías del departamento de Antioquia. Realizarán el acompañamiento, la articulación, el control, atendiendo de manera directa y prioritaria todos algunos eventos que se presenten frente a temas de siniestralidad principalmente", recalcó Muñoz.

Por su parte, el mayor Alejandro Uribe, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte Antioquia, indicó que continúan los controles contra el transporte informal y conductores que manejan en estado de embriaguez, en exceso de velocidad o que no respetan las normas de tránsito, en especial, por la alta accidentalidad que ya se registra en los primeros días de 2026.



"Este esfuerzo busca evitar más tragedias en la vía. En lo que en lo que va recorrido en el año, ya se han registrado 30 siniestros viales, dos personas fallecidas, 41 lesionados, cifra que nos llama la atención a reflexionar con responsabilidad", destacó Uribe.

Datos de esa dependencia de la Policía Nacional indican que, durante 2025, se registraron 978 siniestros, 2010 fallecidos y 1.375 lesionados en vías de Antioquia, un aumento en comparación con las estadísticas de 2014, cuando fueron 897 accidentes con 1.289 personas heridas y 897 muertas.

Finalmente, las autoridades pidieron a la ciudadanía a disfrutar de las festividades de manera responsable y en el regreso a sus hogares este lunes festivo acatar las normas de tránsito, evitar el consumo de alcohol si va a conducir y reportar cualquier situación que afecte la seguridad a través de las líneas de atención institucionales.