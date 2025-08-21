Más de un millón de personas se quedarán sin agua por obras modernización de planta de EPM

Un total de 1.5 millones de personas se quedarán sin agua por obras de modernización que adelanta EPM en la planta La Ayurá, la cual abastece a Medellín y a cuatro municipios del sur del Valle de Aburrá. Para mitigar el impacto, EPM dispuso 35 rutas de carrotanques, 30 para el sector residencial y 5 para clínicas, hospitales y grandes superficies.

Un total de 800.000 hogares, donde viven un millón y medio de personas en Medellín y el sur del Valle de Aburrá tendrán interrupción programada del servicio de acueducto entre el sábado 23 y el lunes 25 de agosto, debido a las obras de modernización que adelanta Empresas Públicas de Medellín en la planta de potabilización La Ayurá.



Cortes de agua este fin de semana en el Valle de Aburrá

La suspensión se realizará de manera escalonada desde las 9:00 de la mañana del sábado hasta las 3:00 de la mañana del lunes en 32 circuitos ubicados en diferentes sectores de Medellín, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta. Para mitigar el impacto, EPM dispuso 35 rutas de carrotanques, 30 para el sector residencial y 5 para clínicas, hospitales y grandes superficies, con el fin de garantizar el acceso al agua potable durante el fin de semana.

La modernización de La Ayurá, la planta más importante del sistema de acueducto que abastece al 51 % de los usuarios del sur del área metropolitana, busca asegurar el suministro de agua potable con calidad durante los próximos 50 años y preparase para los retos que implica el crecimiento poblacional, la variabilidad climática y la sostenibilidad hídrica.

Santiago Wilches, gerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, indicó que la inversión para la modernización de la planta asciende a los 250 mil millones de pesos: “Esas inversiones están estimadas en 240 000 000 de pesos de todo el proyecto. En los próximos años en realidad tenemos inversiones muy importantes en todo el territorio. Tenemos inversiones alrededor de 12.8 billones de pesos en los próximos 20 años que garantizarán el consumo y la calidad de nuestro servicio en todo el territorio”, aseguró.

Por su parte, Fernando Calab, subgerente de Operación en Sistemas de Acueducto y Alcantarillado de EPM explicó las mejoras que tendrá la planta: “Realizaremos la instalación de tres compuertas que nos van a permitir dividir la operación de un canal de entrada de agua. Lo que va a facilitar que a futuro podamos tener una mayor flexibilidad cuando tengamos que hacer intervenciones en la planta”, detalló.