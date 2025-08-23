Más hombres, reuniones y sobrevuelos: MinDefensa sí respondió a alertas de seguridad en Amalfi

Casi 40 horas después de que las disidencias de alias ‘Calarcá’ asesinaran a 13 policías en la vereda Los Toros del municipio de Amalfi, la Gobernación de Antioquia y el Gobierno nacional han entrado en polémica sobre la situación de orden público en esta zona del Nordeste antioqueño. En una primera instancia, la Gobernación aseguró que desde junio advirtió de las dificultades en Los Toros, esto, entre otros temas, por el cultivo de coca.

En las declaraciones entregadas por las autoridades departamentales, aseguran que fue el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, quien envió un oficio al Ministerio de Defensa el 4 de junio. En el escrito se lee que se le pide al Gobierno nacional una intervención en la vereda Los Toros debido a enfrentamientos entre las disidencias y el Clan del Golfo.

Aunque la Gobernación explicó que se solicitó de manera urgente la presencia del Ejército Nacional en el municipio de Amalfi, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó que, más de dos meses después, no obtuvieron respuesta del ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

"Tenemos registro de un oficio que envió mi general Martínez al general Pedro Sánchez, ministro de Defensa, el 4 de junio del presente año, donde alertábamos precisamente y demandábamos acciones y operaciones concretas en la vereda Los Toros, el municipio de Amalfi", precisó Rendón.

Sin embargo, no solo fue la Administración Departamental quien advirtió de la crítica situación en la zona rural de Amalfi, ya que desde la Alcaldía de este municipio del Nordeste antioqueño también confirmaron que alertaron a las autoridades correspondientes sobre hechos de violencia en la vereda Los Toros.

El alcalde de Amalfi, Wilmar Vélez, manifestó que desde hace dos meses han puesto en conocimiento las problemáticas de seguridad debido a la lucha por las rentas ilícitas que tienen en el lugar grupos como las disidencias de alias ‘Calarcá’ y el Clan del Golfo.

"Hace más o menos dos meses hemos estado buscando cómo contener, cómo con nuestro Ejército Nacional acompañar a esas comunidades, tratar de detener un poco y retirar la presencia de estos grupos al margen de la ley", advirtió el mandatario local.

Con este panorama y luego de la queja interpuesta por la Gobernación de Antioquia, Blu Radio pudo constatar que el Ministerio de Defensa sí contestó el oficio. Es un documento fechado el 16 de julio y en donde se habla, por ejemplo, de la asistencia a un puesto de mando unificado liderado por autoridades departamentales.

Además, señala el Ministerio de Defensa que hay tropas de la Cuarta Brigada realizando operaciones de manera constante en Amalfi, así como aseguraron que sobre la vereda Los Toros se ha fortalecido la presencia en el territorio y en diferentes Consejos de Seguridad que se han adelantado en la subregión.

Finalmente, sobre operaciones en la zona, destacó el Ministerio de Defensa que, por ejemplo, hubo una ofensiva con más de 100 uniformados en Los Toros, mientras que el mismo día en el que se envió la carta de la Gobernación de Antioquia se realizó un sobrevuelo para orientar maniobras en tierra.

