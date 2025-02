"Me dice que eso fue una caricia": mujer que sobrevivió a 26 puñaladas de su expareja en Medellín

Sigue el suplicio para Ana Karina Acevedo, la joven de 21 años que fue agredida en un local comercial ubicado en el corregimiento de San Cristóbal, en Medellín, en repetidas ocasiones con un arma blanca por su excompañero sentimental.

El hecho, que generó indignación ciudadana, vuelve a tomar fuerza, pues luego de tres meses del feroz ataque, la joven denunció que su exnovio sigue libre y que incluso le ha escrito en repetidas ocasiones para volverla a ver. Blu Radio se contactó con Ana Karina, quien expresó que son constantes los mensajes de su ex pareja, donde le recalca que lo que le hizo no es nada comparado con lo que le piensa hacer.

"Han sido unos meses difíciles por el tema de que este tipo ha estado amenazándome. El tipo ha intentado contactarme por todos los medios, por Facebook me escriben, me amenaza, me hacen llamadas", expresó la joven.

"Me amenaza, pues, me dice que lo que me hizo fue poquito para lo que me va a hacer, que eso fue una caricia. Pues, la última vez me escribió, como para pedirme perdón y decirme que, pues, que lo que me había hecho era como un escarmiento", añadió.

Adicionalmente, la joven indica que a pesar de que cuenta con protección de la Fiscalía, siente que las acciones no han sido suficientes.

"La verdad si le pido más que todo a la Fiscalía, que es la que tiene el caso, que tomen en prioridad el caso, no solamente mi caso, porque hay muchos casos de mujeres maltratadas, porque hoy en día golpean a cualquier mujer, la matan y nada pasa, quedan los hombres libres", solicitó la joven.

Ana Karina manifestó que hoy tiene que vivir con las heridas que este ataque dejó en su cuerpo, sin embargo, la huella psicológica es algo imborrable y que con los constantes ataques de su agresor que aún está libertad, teme que su pesadilla jamás tenga fin.