En entrevista con el programa Mañanas Blu, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su deseo de establecer un diálogo más allá de las redes sociales con el presidente Gustavo Petro . Gutiérrez destacó la importancia de abordar temas cruciales para la ciudad de Medellín y Antioquia y buscar soluciones concretas y trabajo conjunto.

Uno de los puntos clave abordados fue la relación con el Gobierno nacional, especialmente con el presidente Petro. Gutiérrez llamó a trabajar en conjunto y dejó claro que está dispuesto a colaborar en diversos proyectos, pero expresó su descontento con la respuesta del presidente a través de Twitter y destacó la falta de diálogo más directo.

“Ninguna, lo que me responde en Twitter. A mí me gustaría es que, más allá del Twitter, nos sentemos a trabajar proyectos, que revisemos el tema del metro del 80, que revisemos el tema del tren del río, que revisemos el tema de la paz total. Yo le digo al país, y yo creo que lo tiene claro la gente. Aquí hoy no hay paz total, aquí lo que hay es una entrega total del territorio a las estructuras criminales. Y en el caso de Medellín, dentro de la paz total hay una discusión con las estructuras criminales, la oficina Alianza de Estructuras Criminales, que están en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, gran parte de los cabecillas que capturamos en nuestro anterior gobierno y donde están discutiendo”, dijo Gutiérrez

Durante la entrevista, el alcalde hizo un balance de los primeros días de su administración, destacando la urgencia de abordar problemas heredados de la administración de Daniel Quintero, como el presunto saqueo a las arcas de Medellín durante la gestión anterior de Daniel Quintero. Gutiérrez enfatizó la necesidad de transparencia, austeridad y un enfoque comprometido para revertir el deterioro físico y social de la ciudad.

“Yo aquí siento una gran esperanza en la ciudad. La gente está cansada del odio, de la división, de la corrupción. Nosotros representamos todo lo contrario. Y ya estamos trabajando para volver a unir a Medellín. Que vengan cosas buenas para todos”, indicó.

Vallas de la Plaza Botero y pico y placa en Medellón

El alcalde también anunció medidas inmediatas, como la eliminación de vallas en la Plaza Botero y la suspensión temporal del pico y placa. Estas decisiones, según Gutiérrez, buscan devolver espacios públicos a la ciudadanía y facilitar la movilidad en momentos de menor flujo vehicular.

“Invito a todos los colombianos y a los extranjeros a que vengan a la Plaza Botero en el centro de la ciudad. Son las 23 esculturas del maestro Botero al frente del Museo de Antioquia. Y un sitio que se había perdido. El centro de la ciudad tuvo un gran deterioro. Y aquí creyeron que poniendo unas vallas marcadas con Policía Nacional se solucionaban los problemas de habitante de calle, drogadicción, de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, de trabajo sexual o de drogas”, indicó

En cuanto a la seguridad, Gutiérrez subrayó la importancia de trabajar de la mano con el Gobierno nacional y mencionó la necesidad de abordar temas como la lucha contra las estructuras criminales y la inclusión de las víctimas en procesos de paz.

Ante la falta de respuesta directa del presidente Petro, Gutiérrez destacó la disposición de su administración para colaborar con ministros y funcionarios del Gobierno nacional en diversos temas, como educación, industria y comercio. Hizo un llamado a la integración entre el gobierno central y las regiones, invitando a los ministros a conocer de cerca las realidades locales.