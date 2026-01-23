Medellín anuncia controles por alzas de precios en alojamientos por concierto de Bad Bunny

La Alcaldía de Medellín anunció medidas de control ante las denuncias de turistas por precios excesivos y cancelaciones injustificadas de alojamientos durante el fin de semana del concierto de Bad Bunny. Así lo confirmó la secretaria de Turismo y Entretenimiento, Ana María López, en diálogo con Mañanas Blu 10:30.

Planes en Medellín si irá a ver a Bad Bunny // Fotos: AFP

Según explicó la funcionaria, la ciudad registra una ocupación hotelera superior al 94 %, lo que ha generado incrementos en los precios por la alta demanda. Sin embargo, miles de turistan han reportado sobrecostos excesivos en los alojamientos en los días previos al desarrollo de los conciertos. Incluso, turistas que ya contaban con reserva en hospedajes recibieron notificaciones de cancelación por presuntos daños en las propiedades, lo que ha incrementado la incertidumbre.

Ante esto, la secretaria advirtió que la administración distrital está haciendo seguimiento a los casos en los que los valores se vuelven desproporcionados o se presentan abusos contra los turistas, especialmente cancelaciones de última hora sin justificación.



Así puede reportar sobrecostos en las alojamiento en Medellín

López indicó que el Distrito trabaja de manera articulada con la Superintendencia de Industria y Comercio, la Policía de Turismo y plataformas como Airbnb y Booking, para verificar la calidad del servicio y atender las denuncias que se han conocido en los últimos días.

Filas para concierto de Bad Bunny en Medellín. Foto: captura de pantalla video Blu Radio.

Frente a las quejas de viajeros que ya se encuentran en la ciudad y a quienes les cancelaron sus reservas, la secretaria señaló que la Alcaldía habilitó los canales de PQRS a través de la página oficial del Distrito, con el fin de atender casos urgentes durante el fin de semana.



¿Que hacer si le cancelan su reserva de alojamiento?

Aclaró que, por norma, los operadores deben reubicar al huésped en un alojamiento de condiciones similares o devolver el dinero, según lo decida el consumidor.



En cuanto al control del orden público, López se refirió al decreto firmado por el alcalde Federico Gutiérrez, que amplía el horario de bares y gastrobares en algunos sectores de la ciudad, excluyendo el Parque Lleras.

La funcionaria explicó que esta decisión responde a operativos y seguimientos adelantados en la zona, donde se han identificado focos de vulnerabilidad relacionados con la seguridad y la protección de mujeres, niños y adolescentes.

“La idea es que Medellín esté preparada para recibir a los turistas, pero sin bajar la guardia en los controles y en la protección de nuestros ciudadanos”, concluyó la secretaria.

Publicidad

Escuche la entrevista complata aquí: