Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Medellín anuncia controles por alzas de precios en alojamientos por concierto de Bad Bunny

Medellín anuncia controles por alzas de precios en alojamientos por concierto de Bad Bunny

Tras las quejas de turistas por cancelaciones y tarifas desproporcionadas en alojamientos, la Alcaldía de Medellín activó controles y canales de atención durante el fin de semana del concierto de Bad Bunny.

Denuncias masivas reportan alzas impagables en los costos de alojamiento durante este fin de semana.
Fotos: AFP / Image Fx
Por: Alexis David De Dios
|
Actualizado: 23 de ene, 2026

