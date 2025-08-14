Mesa de paz urbana pide investigar pronto supuesto plan de atentar contra alcalde de Medellín

La Delegación de Paz Urbana del Gobierno nacional a través del proceso que avanza en la cárcel de Itagüí con bandas criminales del Valle de Aburrá, expresó su preocupación por las denuncias recientes del alcalde de Medellín y algunos concejales de la ciudad, quienes aseguran haber recibido información sobre un supuesto plan para atentar contra ellos.

En un comunicado, desde el espacio sociojurídico rechazaron “toda forma de violencia, venga de donde venga”, y condenaron “cualquier intento de atentar contra la integridad de ciudadanos o representantes de la institucionalidad”.

La Delegación recordó que su principal objetivo es “el desescalamiento de las violencias, salvar vidas” y reiteró que las problemáticas de seguridad en el Valle de Aburrá “pueden ser superadas mediante el diálogo, con pleno respeto por la institucionalidad y la legalidad”.

El presunto plan a ejecutar por las disidencias de las Farc y para el cual se estarían recolectando ocho millones de dólares, estaría relacionado también con la oposición que públicamente sectores políticos han expresado sobre el proceso de paz urbana en el país y en especial en Medellín. Así lo destacó la concejal Claudia Carrasquilla, una de las figuras en riesgo por esta situación.

"Todo esto viene de la oposición que se hace a esos diálogos de mesa o de mesas que se vienen haciendo de paz urbana, no es una oposición es simplemente decirle la verdad al gobierno nacional como lo hemos venido haciendo y esta no es la única amenaza", manifestó.

Desde la mesa de paz pidieron a las autoridades judiciales investigar rápidamente estas alertas, actuar con diligencia y esclarecer las denuncias para proteger el ejercicio político y la función pública.

