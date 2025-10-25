Migración expulsó a estadounidense detenido en aeropuerto de Medellín por fraude internacional

Migración Colombia confirmó la expulsión de un ciudadano estadounidense de 38 años, quien había sido detenido recientemente en el aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, tras activarse una alerta de Interpol durante el proceso de emigración.

El hombre fue retornado a Estados Unidos luego de que la organización internacional no pudiera avanzar con el proceso judicial en su contra.

Según la información oficial, el extranjero era buscado por las autoridades de su país por presuntos delitos de fraude de correo, fraude por cable y tráfico ilegal de dispositivos y medicamentos no aprobados. Sin embargo, tras la revisión del caso, Interpol determinó que no existían las condiciones jurídicas para mantener activa la circular roja, por lo que el proceso penal internacional no se materializó.

Ante esta situación, y en cumplimiento de las normas migratorias vigentes, Migración Colombia confirmó que emitió una medida de expulsión que ordenó la salida inmediata del ciudadano del territorio nacional. El individuo, quien había ingresado regularmente al país en 2023, fue puesto bajo custodia y entregado a las autoridades competentes para su retorno a Estados Unidos.



La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó que el procedimiento refleja el compromiso institucional con la seguridad y el control fronterizo. “Estamos fortaleciendo los procesos de verificación y respuesta oportuna en todos los puntos de control del país. La seguridad fronteriza no se limita a una región: es una tarea constante y articulada que abarca aeropuertos, puertos y pasos terrestres en todo el territorio nacional”, señaló la funcionaria.

Por lo pronto, la entidad migratoria reiteró que continuará aplicando rigurosos controles de ingreso y salida para garantizar que el territorio nacional no sea utilizado como refugio o tránsito para personas con antecedentes o requerimientos judiciales internacionales, como también lo han dicho autoridades de la ciudad de Medellín.