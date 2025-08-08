Momentos de pánico por incendio de un bus en Medellín

Momentos de pánico se vivieron en El Poblado, suroriente de Medellín, por el incendio de un bus. Los organismos de socorro del Distrito también atendieron otro incendio en un taller de motos que dejó dos heridos.



Sobre el incendio

Un fuerte susto vivieron varios actores viales cuando un bus de servicio público se incendió en plena vía del barrio El Poblado, al suroriente de Medellín. El hecho ocurrió sobre la calle 10, una de las más transitadas del sector. Según testigos, el vehículo empezó a expulsar humo desde la parte trasera mientras estaba en movimiento, lo que obligó al conductor a detenerse y evacuar rápidamente.

En cuestión de minutos, las llamas se propagaron por gran parte del automotor, consumiéndolo casi en su totalidad. A pegar de que el hecho aún está en investigación, una de las hipótesis dadas por el conductor, es que los cables del aire del vehículo hicieron corto, por lo cual, este habría provocado un choque contra un árbol, para evitar una emergencia más grande.

El Cuerpo de Bomberos de Medellín atendió la situación con una tripulación, logrando sofocar el fuego y evitar que se extendiera a otros vehículos o estructuras cercanas. A pesar de la gravedad del hecho, el conductor no requirió traslado a un centro asistencial para su atención.

Vale la pena recalcar que este incidente se suma a otro caso reportado en las últimas horas en el sector de Belén, donde un incendio de gran escala dejó graves daños en un taller de motocicletas, dejando como saldo a dos personas heridas.