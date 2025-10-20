Nuevos detalles en crimen de niño en Nariño, Antioquia: responsables se habrían equivocado

Luego de que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informara en su cuenta de X sobre el asesinato de un menor de edad en el municipio de Nariño, las autoridades comenzaron a dar claridades sobre el crimen perpetrado por hombres encapuchados, al parecer, integrantes del Clan de Oriente.

El coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, indicó que la información que han recogido las autoridades ha permitido evidenciar que los hombres tenían diferentes armas con las que terminaron acabando con la vida del menor edad de 13 años identificado como Jhon Jarol Obregón Yépez.

"Hay dos involucrados, dos o tres personas. Tenían pasamontañas, armamento largo, armamento corto. Fueron avistados en la en la vía principaln y llegaron a una vereda que se llama La Balsora", destacó el uniformado.

Por su parte, se conoció que los delincuentes no sólo asesinaron al adolescente, sino que también habían cometido otros dos hechos delictivos en la zona rural del Oriente antioqueño en donde, al parecer, la comunidad ya tendría identificado a los ilegales.



El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, manifestó que los datos recopilados dejan ver que los hombres armados se habrían equivocado de objetivo y por ello acribillaron al menor de edad.

"Hicieron un retén ilegal, atravesaron una chiva, atracaron una estación de combustible. Posteriormente, llegaron a una casa preguntando por alguien, escucharon unos ruidos en un baño y, sin verificar, simplemente apuntaron sus armas a ese sitio y dispararon", relató el funcionario.

A la espera que se logre esclarecer a quién buscaban los delincuentes y por qué ingresaron a la vivienda del adolescente, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta 500 millones de pesos para, “neutralizar a estos criminales”.