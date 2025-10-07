Paro minero y maderero tiene incomunicado al departamento de Chocó: piden presencia del Gobierno

Nuevo paro minero y maderero tiene incomunicado al departamento de Chocó. Además de bloqueos en vías hacia Medellín y Pereira, en el Bajo Cauca también hay reporte de manifestaciones en el municipio de Cáceres.

Recientes operativos de la fuerza pública e incumplimientos por parte del Gobierno nacional han colmado nuevamente la paciencia de sectores mineros y madereros en el departamento de Chocó, quienes en las últimas horas anunciaron el inicio de un nuevo paro.

Las vías de hecho ya iniciaron con bloqueos en las vías que comunican a Quibdó con Medellín y Pereira, pero además con movilizaciones exigiendo la no destrucción de maquinaria durante operativos y el avance en procesos de formalización de aquellas actividades que siguen sin regularizarse.

José Correa, representante legal de las Asociaciones Mineras del Chocó, destacó que piden en el territorio la presencia de los ministro de Defensa y el Interior para evitar que se sigan cometiendo atropellos contra mineros informales que dependen de estas actividades para su sustento.



“Hoy el Gobierno nacional ha criminalizado la minería. Nosotros somos gente de bien. Lo único que pedimos hoy es derecho al trabajo, no pedimos más”, aseguró.

Los bloqueos que se registran nuevamente en Chocó son al menos los octavos durante 2025, afectando no solo el suministro víveres y combustibles para la capital del departamento, sino también otras actividades productivas y vitales de la región como el transporte de pasajeros y la prestación de servicios de salud.

En las últimas horas en el Bajo Cauca antioqueño también se han reportado cierres de la vía hacia la Costa Caribe en jurisdicción del municipio de Cáceres. Utilizando vehículos, piedras y árboles, mineros decidieron cerrar completamente la vía a la altura del Batallón Rifles, expresando su inconformidad ante recientes operativos policiales.