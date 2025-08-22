Publicidad

Policía que estaba de vacaciones abatió a dos presuntos ladrones en Medellín

Policía que estaba de vacaciones abatió a dos presuntos ladrones en Medellín

Según las autoridades, los delincuentes pretendían hurtar al policía quien repelió la acción con su arma de dotación.

Medicina Legal.jpg
Levantamiento de cadáver, referencia.
Foto: suministrada.
Por: María Fernanda Quejada
|
Actualizado: agosto 22, 2025 04:02 p. m.

Dos presuntos ladrones murieron a manos de un policía que estaba de vacaciones en Medellín. Según las autoridades, los delincuentes pretendían hurtar al policía quien repelió la acción con su arma de dotación.

Un subintendente de la Policía Nacional, que se encontraba de vacaciones y estaba vestido de civil, reaccionó en defensa propia a un intento de atraco en el barrio Bello Horizonte, comuna 7 (Robledo). Según las autoridades, el oficial respondió con su arma de dotación y neutralizó a dos presuntos delincuentes. Uno falleció en el sitio, mientras que el otro perdió la vida poco después en un hospital.

Los hechos se habrían desencadenado cuando los dos sujetos en moto intentaron despojar de una cadena y dos anillos de oro al subintendente, quien se movilizaba a pie. Este desenfundó su arma para repeler la agresión; dejando gravemente herido a uno de los agresores, quien murió en el lugar.

El cómplice del hombre logró escapar en la motocicleta, pero sufrió heridas graves en el enfrentamiento. A pesar de que fue atendido en un centro asistencial de la ciudad, debido a su estado crítico murió al poco tiempo.

En el lugar de los hechos, los agentes del CTI de la Fiscalía localizaron un arma que presuntamente habría sido utilizada para cometer el robo. Actualmente se investiga si se trataba de un arma de fuego o traumática. Con estos hechos, ya son cuatro las personas abatidas por la fuerza pública en Medellín en lo que va del 2025.

