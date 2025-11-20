Por burlarse de las compañeras, Personería de Medellín formula cargos a funcionario de Isvimed

La Personería de Medellín formuló pliego de cargos contra un funcionario del ISVIMED por presunto acoso laboral contra varias compañeras de trabajo exponiéndolas públicamente con burlas sobre su apariencia.

Según la Personería, el funcionario habría incurrido en presunto acoso laboral contra tres compañeras de trabajo, mediante actos repetitivos y sistemáticos que podrían vulnerar la Ley 1010 de 2006, por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.

De acuerdo con la investigación, Ochoa Peña habría emitido comentarios de descalificación profesional frente a otros compañeros, además de realizar burlas sobre la apariencia física y forma de vestir de las afectadas.

Según Teresita Serna, personera encargada, está conducta está calificada como gravísima a título de dolo: “En particular, el señor Ochoa Peña, al parecer, realizó en contra de sus compañeras de trabajo comentarios de descalificación profesional expresados en presencia de sus compañeros de trabajo. Descalificación humillante en presencia de los compañeros de trabajo, de las propuestas u opiniones de trabajo y burlas sobre la apariencia física o forma de vestir”, aseguró.



El hombre, identificado como Fabián Ochoa Peña, se desempeñaba en 2022 como profesional universitario del área jurídica del Isvimed.

El caso será remitido al Área de Decisión Disciplinaria para continuar el proceso de juzgamiento con todas las garantías del debido proceso.