Por burlarse de las compañeras, Personería de Medellín formula cargos a funcionario de Isvimed

Por burlarse de las compañeras, Personería de Medellín formula cargos a funcionario de Isvimed

Se trata de un funcionario del Instituto de Vivienda que es denunciado de acosar a varias compañeras de trabajo exponiéndolas públicamente con burlas sobre su apariencia. 

