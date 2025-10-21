Por tormenta eléctrica, línea del 123 en Medellín recibió más de 100 llamadas

La tormenta eléctrica con fuertes precipitaciones que se registró en Medellín en la noche de este lunes, generó estragos no solo en las vías de las comunas Laureles y Belén, sino también en viviendas aledañas a la quebrada Altavista en el sector Mano de Dios, que se desbordó y llenó de lodo varios sitios aledaños, aunque no dejó fallecidos ni heridos.

Por ahora las autoridades tienen el ojo en el caso de un motociclista, que fue reportado como desaparecido también en esta corregimiento, en medio de las fuertes lluvias, por lo que organismos de gestión del riesgo realizaron la verificación y están a la espera de mayor información por parte de la comunidad.

"Los bomberos atendieron el llamado de un posible caso de un motociclista que fue aparentemente arrastrado por las lluvias y por una quebrada, pero hasta el momento no encontramos a la persona, tampoco ningún familiar que se haga presente y reporte sobre esta hipótesis de pérdida de una persona. Estamos atentos al llamado y al reporte de la ciudadanía que nos permita tener certeza de que efectivamente esta persona fue afectada y no que sea una falsa alarma. Invitar a la ciudadanía si tiene algún reporte pues hacerlo inmediatamente al 123, nosotros estamos pendientes en la zona haciendo esa verificación con bomberos", detalló Carlos Quintero, director del DAGRD.

Sobre las afectaciones en este corregimiento, donde también hacen vigilancia de la quebrada La Guayabala, el director indicó que por fortuna fueron evacuadas y demolidas con anterioridad viviendas que de estar allí hubieran resultado afectadas.



"Se presentaron fuertes precipitaciones, focalizadas en la ladera occidental, afectando directamente el corregimiento de Altavista, donde se nos presenta una creciente súbita en la quebrada de Altavista, la cual es un evento muy parecido a la avenida torrencial que se nos presentó el pasado 28 de abril, en donde se afectaron algunas viviendas que estaban en el margen de la quebrada, que posterior a esto el Distrito toma la decisión de hacer esa evacuación solidaria y posterior demolición de las viviendas, que si hubiesen encontrado en la noche de ayer tendrían una afectación directa. También se presentaron desbordes de algunas quebradas que afectaron viviendas, entrando lodos y agua sin afectaciones mayores, no tenemos pérdida de vidas humanas", expuso el director.

Por lo pronto, el balance es de 120 llamadas al 123 por situaciones asociadas a las lluvias en las últimas horas, mientras que en general todo el año se han registrado 1.700 emergencias, ante lo cual las autoridades del Distrito pidieron a la ciudadanía seguir las recomendaciones como no arrojar basuras a las quebradas, alertar cambios en el nivel de quebradas y estar atentos a las recomendaciones de organismos de socorro.