Presidente Petro dice que exdirector de la Policía admitió tener alerta de campo minado en Amalfi

Tal y como lo había anticipado el presidente Gustavo Petro hace varios días, la salida del general Carlos Fernando Triana como director de la Policía Nacional, fue en parte por el operativo adelantado en Amalfi el pasado mes de agosto, cuando 13 uniformados perdieron la vida.

En el último consejo de ministros, el jefe de Estado indicó que en su carta de despedida del cargo, Triana admitió los supuestos errores en el operativo, criticando que aún con esta información las unidades de la Policía decidieran aterrizar en el sitio en el helicóptero, ante lo cual se activó el campo minado cobrando la vida de la mayoría de los presentes, mientras que otros se quedaron esperando la ayuda en esta zona de difícil acceso.

"Toda la noche en Amalfi hasta se muere uno por el tiempo. Yo leí la carta del general Triana, lo respeto mucho, pero acepta que había información de que había explosivos. ¿Cómo así?, ¿entonces la planificación de la operación Amalfi?, sabiendo que había explosivos enterrados, se hace precisamente donde están los explosivos enterrados. Me dice el general que estaban eran en una pista, eso es mala planificación, si hay la sospecha, pues hermano uno no aterriza en el sitio tan ingenuamente como aterrizaron", fueron las palabras del presidente.

El jefe de Estado además dijo que estos uniformados esperaban refuerzos para poder salir del sitio y que esto hubiera sido posible si “hubieran helicópteros masivos (...) entonces es lo que nos falta, no que la tropa no tenga moral, carreta, sino que los instrumentos no son los pertinentes”.



El pasado 17 de octubre, durante la alocución presidencial que ofreció Petro, dijo que había ”pedido el cambio del director”, admitiendo que hizo un gran trabajo, pero “hay unas fallas que creo que debemos sobremontar profundamente”, señaló el mandatario en su momento. “Lo he analizado (...) Daré un informe en otra oportunidad”, añadió.